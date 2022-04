Pocs aliments hi ha tan versàtils i rics com la carn de pollastre. Es pot cuinar d'infinitat de maneres i resulta apetible en qualsevol moment de l'any.

Però les seves qualitats no només són culinàries; a més, és una de les carns més saludables, per la qual cosa et recomanem tenir-la present en la teva alimentació. Si no tens temps o no saps com preparar-la, no t'amoïnis. Et presentem una recepta per elaborar el millor pit de pollastre amb salsa de xampinyons, una elaboració molt senzilla i molt econòmica:

Ingredients:

8 filets de pit de pollastre

500 grams de xampinyons

1 ceba

3 grans d'all

Sal

Pebre

1 cullerada de farina

200 grams de nata per a cuinar

Mig litre de brou de pollastre

Oli d'oliva

Passos a seguir: