Qui no ha acompanyat el típic menú d'un bar, sigui un dia laboral o cap de setmana, amb una copa de vi o de cervesa? La imatge repetida milers de vegades en les diferents ciutats espanyoles és la que des de Sanitat volen que s'elimini gradualment. El motiu són les xifres de malalties cardiovasculars a Espanya, la incidència de les quals és altíssima i es desitja promoure un estil de vida i alimentació més saludable. Les malalties cardiovasculars van ser la primera causa de mort a Espanya el 2020, amb 119.853 morts segons l'Institut Nacional d'Estadística. A més d'una de les primeres causes d'ingrés hospitalari. Per frenar aquesta epidèmia, el Ministeri de Sanitat presentarà avui, en el ple del Consell Interterritorial, l''Estratègia en Salut Cardiovascular del Sistema Nacional de Salut' (ESCAV). L'objectiu és el de «millorar el nivell de salut cardiovascular de la població mitjançant un abordatge integral que faciliti l'adopció d'estil de vida i entorns saludables».

Ni cervesa ni vi en el menú del dia dels restaurants. Això sí, aigua gratis. Sanitat pretén fer obligatòria l'opció d'oferir aigua del grup per part dels restaurants en els seus menús. La promoció de la dieta mediterrània exclourà el consum d'alcohol, o almenys així ho volen des del Govern. No obstant això, aquesta mesura ha rebut alguna crítica des de la comunitat científica com la Societat Espanyola de Cardiologia (SEC). La societat, malgrat estar molt satisfeta per la participació de nombrosos cardiòlegs en la proposta, és escèptica amb l'«aterratge» d'aquestes mesures. «Esperem que no quedi en paraules buides, com ha estat el cas d'altres plans que han precedit dels quals només una mínima part es van dur a terme», va dir el president de la societat Julián Pérez-Villacastín. «Ens posem a la disposició de Sanitat per ajudar a fer-ho realitat».