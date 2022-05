El laboratori de Microbiologia de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) ha detectat diferents casos de covid-19 originats per dues noves variants, la BA.4 i la BA.5, de les quals gairebé no s'han identificat precedents: només una a Espanya (a Madrid) i algunes més a Sud-àfrica, segons publica La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Segons els experts, es tracta de variants encara més transmissibles que l'òmicron original i la silenciosa. Els viròlegs de l'HUCA no descarten que es tracti "d'una evolució específica del virus a Astúries, una variant autòctona, ja que no existeix constància que els pacients portadors tinguin cap relació amb els de Sud-àfrica".

De moment, crida l'atenció "l'acumulació de casos" d'una versió gairebé inèdita. Fins al dia d'avui s'han comptabilitzat 5 casos clars, 6 de probables i 3 de dubtosos. No sabem amb precisió si són BA.4 o BA.5: preveuen tenir-ho més perfilat al final de setmana i serà definitiu quan hi hagi més casos i s'enviïn a la base de dades internacional.

Els especialistes sí donen per segur que són variants diferents de les que estan circulant. En concret, una mica diferents de la BA.2 (òmicron silenciosa): presenten alguns canvis i recuperen algunes mutacions de les versions antigues del coronavirus que s'havien perdut, com és habitual en les evolucions d'un virus que està mutant contínuament.

En principi, no sembla que aquestes noves variants canviïn el curs de la pandèmia, però, així i tot, convé tenir-les en compte de cara al futur, sobretot en el disseny de vacunes. A priori, els quadres infecciosos que desenvolupen no resultem preocupants. Corresponen a persones que van acudir a fer-se una prova PCR als autocovid i que no consta que hagin requerit hospitalització.

En aquests moments, els casos de covid a Astúries els origina en un 95% la variant BA.2 (òmicron silenciosa) i encara perviuen alguns casos de BA.1 (òmicron originària).