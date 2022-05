Les vitamines són essencials per a un correcte funcionament fisiològic. Les necessitem per a viure i les assimilem a través dels aliments, perquè, en general, no poden ser elaborades per l'organisme. Això sí, per a això hem de seguir una dieta equilibrada, ingerint productes naturals que ens aportin aquests nutrients imprescindibles en les quantitats idònies.

Si necessitem ajuda, un especialista ens podrà guiar sobre quina és la millor dieta per a portar una alimentació sana i que inclogui les vitamines necessàries. A més, aquestes vitamines ajuda a enfortir la nostra memòria i a evitar la seva deterioració amb l'esdevenir dels anys. L'únic que has de fer per aprimar-te fins a 5 quilos en una setmana: només has d'eliminar un aliment Tipus de vitamines Entre les vitamines, es poden distingir diferents tipus: les liposolubles (A, D, E, K), que es dissolen en greixos i olis, i les hidrosolubles (C i B), segons la Guia de Nutrició de la UNED. Aquests són els principals tipus de vitamines: Vitamina A . Antioxidant, enforteix el sistema immunitari, protegeix la pell i intervé en el procés de visió de la retina. És present en els aliments d'origen animal, encara que en vegetals es troba com a provitamina A.

. Antioxidant, enforteix el sistema immunitari, protegeix la pell i intervé en el procés de visió de la retina. És present en els aliments d'origen animal, encara que en vegetals es troba com a provitamina A. Vitamina B1 . És necessària per a desintegrar els hidrats de carboni. Estabilitza el sistema nerviós i ajuda a controlar la diabetis. La podem trobar en els cereals i l'arròs integrals o els llegums secs.

. És necessària per a desintegrar els hidrats de carboni. Estabilitza el sistema nerviós i ajuda a controlar la diabetis. La podem trobar en els cereals i l'arròs integrals o els llegums secs. Vitamina B2 . La riboflavina participa en els processos de respiració cel·lular i desintoxicació hepàtica i millora l'estat de la pell, les ungles, el cabell, les mucoses i el sistema ocular, a més de protegir contra l'anèmia. S'obté de carns, peixos i aliments rics en proteïnes.

. La riboflavina participa en els processos de respiració cel·lular i desintoxicació hepàtica i millora l'estat de la pell, les ungles, el cabell, les mucoses i el sistema ocular, a més de protegir contra l'anèmia. S'obté de carns, peixos i aliments rics en proteïnes. Vitamina B3 . La niacina intervé en el metabolisme dels hidrats de carboni i actua en la circulació sanguínia, el creixement i els sistemes respiratori i nerviós. S'aconsegueix en carns, ous, o cereals integrals.

. La niacina intervé en el metabolisme dels hidrats de carboni i actua en la circulació sanguínia, el creixement i els sistemes respiratori i nerviós. S'aconsegueix en carns, ous, o cereals integrals. Vitamina B5 . L'àcid patotènic és necessari per al sistema nerviós. La seva manca provoca falta d'atenció i apatia. Els ous i els cereals integrals poden aportar aquesta vitamina.

. L'àcid patotènic és necessari per al sistema nerviós. La seva manca provoca falta d'atenció i apatia. Els ous i els cereals integrals poden aportar aquesta vitamina. Vitamina B6 . La piridoxina és essencial per a metabolitzar les proteïnes. Es troba en gairebé tots els aliments, tant d'origen animal com vegetal.

. La piridoxina és essencial per a metabolitzar les proteïnes. Es troba en gairebé tots els aliments, tant d'origen animal com vegetal. Vitamina B9 . L'àcid fòlic intervé en els processos de divisió i multiplicació cel·lular i la formació de glòbuls vermells, així com en el desenvolupament del sistema nerviós del fetus en l'embaràs. Es troba en carns, cereals integrals, espinacs, plàtans, ametlles o cacauets.

. L'àcid fòlic intervé en els processos de divisió i multiplicació cel·lular i la formació de glòbuls vermells, així com en el desenvolupament del sistema nerviós del fetus en l'embaràs. Es troba en carns, cereals integrals, espinacs, plàtans, ametlles o cacauets. Vitamina B12 . La cobalamina és imprescindible per a la formació de glòbuls vermells i per al creixement corporal i regeneració dels teixits. Les fonts més importants d'aquesta vitamina són els aliments d'origen animal.

. La cobalamina és imprescindible per a la formació de glòbuls vermells i per al creixement corporal i regeneració dels teixits. Les fonts més importants d'aquesta vitamina són els aliments d'origen animal. Vitamina C . És antisèptica i no s'acumula en l'organisme per ser soluble, la qual cosa fa que sigui important una aportació diària. S'obté en gran part de les fruites cítriques, el kiwi, la coliflor o el tomàquet, entre altres aliments.

. És antisèptica i no s'acumula en l'organisme per ser soluble, la qual cosa fa que sigui important una aportació diària. S'obté en gran part de les fruites cítriques, el kiwi, la coliflor o el tomàquet, entre altres aliments. Vitamina D . Regula l'absorció del calci i el fòsfor i es forma en la pell amb l'acció dels raigs ultraviolats. L'aporten, per exemple, pescats com el salmó o les sardines.

. Regula l'absorció del calci i el fòsfor i es forma en la pell amb l'acció dels raigs ultraviolats. L'aporten, per exemple, pescats com el salmó o les sardines. Vitamina E . Té una àmplia capacitat antioxidant, estabilitza les membranes cel·lulars, modula l'activitat d'uns certs enzims i prevé trastorns cardiovasculars. Són fonts de vitamina E els olis vegetals, especialment els de major contingut en àcids grassos poliinsaturats, com els olis de blat de moro o gira-sol. També es troba present en els grans de cereals, la remolatxa, l'api o els espinacs.

. Té una àmplia capacitat antioxidant, estabilitza les membranes cel·lulars, modula l'activitat d'uns certs enzims i prevé trastorns cardiovasculars. Són fonts de vitamina E els olis vegetals, especialment els de major contingut en àcids grassos poliinsaturats, com els olis de blat de moro o gira-sol. També es troba present en els grans de cereals, la remolatxa, l'api o els espinacs. Vitamina H . La biotina o vitamina B8 ajuda a la formació de glucosa a partir dels carbohidrats i dels greixos. Es pot obtenir d'aliments com la fruita seca, la xocolata, la fruita o la llet.

. La biotina o vitamina B8 ajuda a la formació de glucosa a partir dels carbohidrats i dels greixos. Es pot obtenir d'aliments com la fruita seca, la xocolata, la fruita o la llet. Vitamina K. És la que ajuda a la coagulació de la sang. Es pot trobar en aliments d'origen vegetal com la col, la coliflor, els fesols tendres, els pèsols, els espinacs o els enciams. Elimina aquest aliment de la teva dieta si vols perdre pes des del primer dia En el cas que necessitem prendre suplements de vitamines, generalment per estats de manca, és recomanable conèixer els riscos, encara que sempre haurem de seguir les recomanacions d'un professional sanitari. Un estudi de la Fundació Mapfre i l'Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica publicat l'any passat posava el focus precisament en el mal ús d'alguns complements alimentosos, de l'eficàcia dels quals moltes vegades no hi ha evidència científica si no es consumeixen correctament. Segons aquest estudi, basat en una enquesta a 2.600 espanyols, quatre de cada deu consumidors compren complexos vitamínics.