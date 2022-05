El doctor Pablo Ortiz, Cap de Servei de Dermatologia del madrileny Hospital Universitari 12 de Octubre, va ser el primer metge que va alertar sobre les aparatoses lesions que causa a la pell la verola del mico. «Fa por. Molta por», deia el metge del gran centre sanitari en un missatge a Twitter que es va tornar viral després d'atendre, en un matí, tres casos sospitosos a l'hospital. Fa tot just una setmana d'allò i avui, el doctor Ortiz, després d'atendre diversos malalts, comparteix les seves impressions sobre la nova crisi sanitària desencadenada a Europa. «La tempesta s'està escampant» assegura l'especialista del centre, on actualment tenen vuit casos confirmats.

El missatge del doctor Pablo Ortiz a Twitter va córrer com la pólvora el 18 de maig. Llavors, la Conselleria de Sanitat de Madrid n'havia detectat vuit possibles casos. Aquest dimecres, amb dades del Ministeri de Sanitat, l'Institut de Salut Carles III ha rebut mostres pertanyents a 100 casos sospitosos de Monkeypox o verola del mico. L'Institut ha confirmat 59 casos positius d'orthopoxvirus, dels quals, 20 s'han confirmat com a verola del mico després de la seqüenciació parcial del virus, i la resta esperen resultats de seqüenciació.

Una onada com la covid

La Comunitat de Madrid, per la seva banda, va notificar aquest dimarts 47 casos positius, 28 de descartats amb PCR negatives i 20 de sospitosos. I des de la regió, el cap de Dermatologia del 12 de Octubre explica a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que, quan va publicar el seu primer missatge a Twitter, el «preocupava molt que això fossin els primers casos d'una onada com la que vivim amb la covid». Aquells dies, afegeix el dermatòleg, la informació de què disposaven és que la malaltia es contagiava per intercanvi de fluids en persones amb relacions sexuals promíscues. «Però podria ser, tal com estava descrit, que hi hagués contagi per via respiratòria, semblant a la covid-19, per això estàvem molt preocupats. Això sembla que no està passant. En els casos que hem vist nosaltres, almenys no. Sempre hi ha hagut intercanvi de fluids. Així que la via respiratòria no sembla gaire rellevant en aquest brot».

Tres casos de #VirueladelMono en una mañana en @dermah12o !!! (Aún no tenemos confirmación microbiológica)

Al departament de Dermatologia de l'hospital han vist al voltant de 20 pacients. Vuit ja s'han confirmat com a positius, explica el metge amb informació d'última hora. Quins símptomes ha vist? «Febre, dolor muscular, mal de gola... Com una grip grossa, però no per necessitar ingrés», respon el doctor Ortiz, que assegura que tots els malalts, que estan aïllats als seus domicilis, evolucionen bé i que se'ls fa seguiment telefònic.

Cicatrius per lesions

Quant a les lesions a la pell, el metge assenyala que triguen unes setmanes a desaparèixer i que el que temen és que deixin cicatrius: «No ho sabem encara, perquè ha passat molt poc temps i els pacients estan aïllats, però estem convençuts que passarà. Hem d'anar parlant amb ells perquè es facin fotos i veure-ho. Cal tenir en compte que ho estem vivint tot ara». Sobre el tractament per a aquestes lesions precisa que el més important és que no se «sobreinfectin», i avança que estan fent una prova amb una crema perquè disminueixi el procés inflamatori i quedin menys cicatrius.

L'especialista admet el seu desconcert davant el primer pacient que va veure. Com a avantatge, indica, tenien coneixement dels casos que s'havien detectat al Regne Unit i «ja sabent això, és més fàcil trobar un diagnòstic». Però, insisteix, hi havia preocupació. «Que se'n detectin casos a Anglaterra i en dos dies te n'arribin quatre al 12 de Octubre i no sàpigues si el contagi és per via respiratòria i estàs davant una nova pandèmia...». Aclareix, abans, que tampoc abans havia tractat en consulta cap cas de verola tradicional (erradicada fa dècades). «De la verola del mico n'havia llegit articles. Sabia que existia, però no gaire més», indica.

La tempesta s'escampa

Es pot controlar aviat el brot que ha sorgit a Espanya? «Crec que la tempesta s'està escampant. Els primers dies vam veure quatre o cinc casos per guàrdia i avui n'hem vist un, que no era. Ahir no en vam veure cap. L'únic problema és que hi hagi gent que l'estigui covant –el període és d'una a tres setmanes– i potser en veurem més casos de nou d'aquí a uns dies. Però avui dia, sembla que està passant. Tant de bo ben aviat estigui controlat. Tinc moltes ganes que això sigui una alarma que s'esgota i punt», indica el metge. Pel que fa al contagi de pacients més vulnerables en ambients domèstics (nens, embarassades o persones immunodeprimides), el doctor Pablo Ortiz insisteix que, en tots els casos que han vist al departament de Dermatologia del seu hospital, hi va haver intercanvi de fluids, amb la qual cosa, «tret d'una família que facin petons als nens a la boca, que seria possible, veig difícil aquest contagi».

Finalment, sobre la compra de vacunes o antivirals que fa dies planejava el Ministeri de Sanitat per tractar els afectats, el dermatòleg precisa que si una persona s'ha contagiat «la vacuna no funcionarà». En el cas d'una persona que ha tingut contacte sexual amb una altra que ha desenvolupat la malaltia «ja és una carrera a veure qui va més de pressa. D'una banda, hi ha el virus reproduint-se i, de l'altra, hi ha la vacuna intentant posar en marxa el sistema immune. Seria possible, però no ho tenim confirmat».