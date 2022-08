Tot el que envolta el canvi climàtic pel que fa a la freqüència amb què s’estan produint les onades de calor –temperatures extremes, risc d’incendis, èpoques de sequera, nits tropicals– comporta una sèrie de conseqüències per a la nostra salut a curt –insolacions, insomni– i a llarg termini que, per desgràcia, sembla que es convertiran en malalties i afeccions cada vegada més habituals.

Una d’aquestes afeccions és la mil·liària, també coneguda com a sudamina o granissada de calor, que es produeix quan hi ha altes temperatures i molta humitat.

Símptomes de la mil·liària

La mil·liària és perfectament visible perquè origina una granissada a la pell de color vermellós –semblants als barbs– que solen provocar ardor i coïssor en la pell. En algunes ocasions també pot provocar certa inflor de la pell.

Aquestes granissades solen aparèixer a les zones on la pell es plega, on se sua més i on frega més la roba. Per tant, el més comú és que aparegui a les cuixes, al pit, als colzes, a l’esquena i al coll.

Això passa quan les glàndules sudorípares s’obstrueixen i el cos transpira més de l’habitual. Per aquest motiu afecta més els nadons, que encara no tenen les glàndules sudorípares perfectament desenvolupades, que no pas els adults.

Com prevenir-les i tractar-les

Tot i que no és una malaltia greu, sí que és necessari extremar precaucions en els infants per prevenir-la, així que és important mantenir-los en llocs ventilats, frescos i secs i vestir-los amb roba lleugera de teixit suau i absorbent per evitar que el frec de la tela origini la granissada.

Quan ja patim la mil·liària, les mesures tampoc suposen gaires complicacions: mantenir la pell neta i seca i esperar que naturalment vagi desapareixent. Però si no remet o la coïssor i la granissada empitjoren, cal acudir immediatament al dermatòleg.