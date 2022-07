Quan arriba l'estiu, les rutines es relaxen, però hi ha companys que mai poden faltar, com la vitamina C, que és un dels actius preferits dels especialistes de la pell. Què té la vitamina C? T'ho expliquem. Pel seu poder d'aportar lluminositat i millorar el to i la textura cutània. Per aquests beneficis, la vitamina C és un ingredient que funciona ideal en qualsevol moment de l'any, també a l'estiu. I és que a més protegeix la pell del mal produït per la radiació solar i redueix l'aparició de taques. Per tot això, la vitamina C és al costat de l'àcid hialurònic i els retinoides, un imprescindible del necesser de vacances.

Els beneficis de la vitamina C Existeixen per a Pedro Rodríguez, dermatòleg de la Clínica Dermatològica Internacional (CDI), quatre poderoses raons per parlar de la vitamina C com el millor aliat de la pell en l'època estival. Eficaç antioxidant. Ideal per neutralitzar els radicals lliures produïts pel tabac i l'alcohol, però també per la mala alimentació, la contaminació i l'exposició solar. Aliat del col·lagen, facilitant que aquest estigui protegit de l'agressió dels radicals alhora que afavoreix la creació de col·lagen nou. Antiinflamatori. La vitamina C redueix la inflamació de la pell. Despigmentant i il·luminador. Aquests són alguns efectes que veurem amb el pas del temps. Coneixedora de les seves bondats, la cosmètica aprofita els beneficis de la vitamina C, malgrat la dificultat de la seva formulació per mantenir l'eficàcia, ja que és molt sensible al contacte amb l'aire i amb la llum. «Sens dubte, la vitamina C és una molècula clau per mantenir una pell més sana i hem d'incloure-la en el nostre protocol cosmètic a partir dels 35 anys», sentència Aline Neumann, skin coach i fundadora de Mètode R. Desmuntant mites Tots dos professionals s'han unit per ajudar-nos a desmuntar-nos alguns mites. Aquí van: No és un fotoprotector . Encara que protegeixi la pell dels efectes nocius del sol en cap cas és una alternativa a l'ús de protectors solars. Sí que és molt interessant la seva combinació, però ni parlar de substitució.

. Encara que protegeixi la pell dels efectes nocius del sol en cap cas és una alternativa a l'ús de protectors solars. Sí que és molt interessant la seva combinació, però ni parlar de substitució. No taca la pell . Al contrari, neutralitza el mal solar que pot provocar les taques, té un efecte despigmentant. Per què hi ha qui pensa que la Vitamina C pot causar aquestes taques? Perquè poden haver fet servir cosmètics amb Vitamina C, per una mala formulació del producte o si no es realitza una exfoliació correcta.

. Al contrari, neutralitza el mal solar que pot provocar les taques, té un efecte despigmentant. Per què hi ha qui pensa que la Vitamina C pot causar aquestes taques? Perquè poden haver fet servir cosmètics amb Vitamina C, per una mala formulació del producte o si no es realitza una exfoliació correcta. En la cura de la pell, és molt més eficaç en format tòpic (sèrum i crema) que com a ingesta . Rodríguez indica que el grau de Vitamina C que es diposita en la pell és 27 vegades major que si s'introdueix en l'organisme per boca.

. Rodríguez indica que el grau de Vitamina C que es diposita en la pell és 27 vegades major que si s'introdueix en l'organisme per boca. No és únicament per a la nit . També al matí, gràcies al seu efecte il·luminador i neutralitzador dels efectes de la radiació solar.

. També al matí, gràcies al seu efecte il·luminador i neutralitzador dels efectes de la radiació solar. No hi ha evidències científiques que assegurin que existeixi resistència a la vitamina C, aquesta es produeix als bacteris i insectes quan existeix una mutació.

que assegurin que existeixi resistència a la vitamina C, aquesta es produeix als bacteris i insectes quan existeix una mutació. No és fotosensibilitzant, és a dir, no sensibilitza la pell en contacte amb la llum . Ja que, com assenyala la ciència, presenta propietats protectores davant la cremada solar per radiació UV .

. Ja que, com assenyala la ciència, presenta propietats protectores davant la cremada solar per radiació . No provoca irritació, en concentracions per sota del 20%, sent la concentració òptima entre el 8-15%.