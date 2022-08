L'Agència Reguladora de Medicaments i Productes Sanitaris del Regne Unit (MHRA, per les seves sigles en anglès) ha aprovat aquest dilluns la primera vacuna bivalent de la Covid-19, eficaç tant enfront de la variant original del SARS-CoV-2 com enfront d'Òmicron.

En concret, es tracta d'una actualització de la vacuna fabricada per la companyia estatunidenca Moderna, i s'ha aprovat per a les dosis de reforç en adults "després de comprovar que compleix les normes de seguretat, qualitat i eficàcia", segons aclareixen des de l'organisme regulador britànic.

Tal com expliquen, en cada dosi de la vacuna de reforç, 'Spikevax bivalente Original/Omicron', la meitat de la vacuna (25 micrograms) es dirigeix a la soca original del virus a partir de 2020 i l'altra meitat (25 micrograms), a òmicron.

La decisió de la MHRA es basa en les dades d'un assaig clínic que va demostrar que un reforç amb la vacuna bivalent Moderna desencadena "una forta resposta immunitària contra Òmicron (BA.1) com contra la soca original de 2020", detallen.

Efectiva contra Ómicron BA.4 i BA.5

Així mateix, també es va comprovar que la vacuna bivalent genera una bona resposta immunitària contra les subvariants d'Òmicron BA.4 i BA.5.

Pel que fa als efectes secundaris, s'ha comprovat que són els mateixos que els que es desencadenen amb la dosi original de reforç de Moderna i que són normalment lleus. En aquest sentit, no s'han identificat problemes de seguretat greus.

"Em complau anunciar l'aprovació de la vacuna de reforç bivalent Moderna, que en l'assaig clínic va proporcionar una forta resposta immunitària contra la variant Òmicron BA.1, així com contra la soca original 2020", ha celebrat la cap executiva de la MHRA, la doctora June Raine.

Si bé reconeix que la primera generació de vacunes contra la Covid-19 "continua salvant vides", assegura que aquesta vacuna bivalent proporciona "una eina més afinada" en la protecció contra aquesta malaltia "a mesura que el virus continua evolucionant".

Per part seva, el president de la Comissió de Medicaments d'Ús Humà del Regne Unit, el professor Sir Munir Pirmohamed, ha comentat que la injecció "representa el següent pas en el desenvolupament de vacunes per a combatre el virus, per la seva capacitat de provocar una resposta immunitària més àmplia que la vacuna original".

L'agència britànica s'avança a la EMA

D'aquesta manera, el Regne Unit s'ha avançat en la seva decisió a l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), que ja va anunciar a mitjan juny que havia iniciat una revisió contínua tant de la versió de la vacuna bivalent de Moderna com de la de Pfizer i BioNTech, que també havia mostrat resultats prometedors.

De fet, la setmana passada, Pfizer i BioNTech van informar que la seva vacuna adaptada a les variants BA.1 i BA.4/5 no arribarà fins l'octubre de 2022, "a temps per a les campanyes de vacunació de reforç de tardor".