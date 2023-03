No estava en els teus plans acabar borratxo, però t'has embolicat amb els amics i has acabat una mica malament.

Tens el cap com un timbal, la percepció ben distorsionada i unes ganes d'agafar el llit impressionant. Demà has d'anar a treballar i aquesta nit et passarà factura. Et queden poques hores per dormir i t'aixecaràs mig borratxo o amb molta ressaca.

T'imagines que hi hagués una hormona que tan sols injectant-te-la o bevent-te-la et treies la borratxera o la ressaca de cop? Seria meravellós. Segons una recent publicació de la revista Cell Metabolism és una realitat científicament contrastada. Aquesta hormona existeix, tot i que, encara no s'ha experimentat amb humans.

Les borratxeres podrien no ser inevitables, però les morts per coma etílic podrien desaparèixer

Els investigadors van administrar alcohol a ratolins que havien estat modificats genèticament per tal d'aconseguir que no produïssin l'hormona FGF21. Passades unes hores, els ratolins que no tenien l'hormona FGF21 encara mostraven símptomes d'embriaguesa: pèrdua d'equilibri o dificultat per girar-se boca avall quan els col·locaven boca amunt; mentre que els ratolins amb nivells normals d'FGF21 es recuperaven molt millor. A més a més, a alguns ratolins se'ls hi van administrar dosis externes addicionals de la mateixa hormona i el resultat va ser increïble.

"Quan als ratolins se'ls hi va administrar l'hormona FGF21 com a tractament farmacològic van poder recuperar-se de la seva embriaguesa un 50%, aproximadament, més ràpid que els ratolins que només van rebre un tractament de control". Tots els ratolins acabaven igual d'ebris amb la mateixa quantitat d'alcohol. El que canviava, segons la quantitat d'FGF21 que els hi havien injectat, era la velocitat en què tornaven a estar ebris.

Dit pels propis autors d'aquest experiment: "hem demostrat que en pujar la quantitat d'FGF21 a través de les injeccions, podrem accelerar, dràsticament, la recuperació de la intoxicació". Les borratxeres podrien no ser inevitables, però les morts per coma etílic podrien desaparèixer.

Encara que, hem de comentar que és un experiment que només s'ha provat amb ratolins. I sí, les qualitats orgàniques bàsiques dels mamífers fan que bon part dels resultats científics amb ratolins siguin extrapolables a humans en major o menor mesura, però tampoc ho podem donar per fet. S'haurà d'estudiar millor.

L'equip té esperança i "creu que podria utilitzar-se algun dia per tractar episodis aguts d'intoxicació per alcohol". A més a més, i per si t'ho estaves preguntant, aquesta hormona només funciona amb l'alcohol i no afecta en absolut els símptomes provocats pel consum de drogues.