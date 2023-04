La Conselleria de Salut ha exigit a l’empresa Parfums Codibel de Viladecans (Baix Llobregat) que retiri del mercat una setantena de productes cosmètics que incompleixen amb les normatives europees.

Es tracta d’aigües de colònia i perfums que han estat fabricats en instal·lacions que no compleixen els requisits establerts per a la seva producció, estan incorrectament etiquetats o contenen substàncies prohibides en productes cosmètics.

Tampoc hi ha constància oficial que aquests productes hagin sigut comunicats al Portal Europeu de Productes Cosmètics (CPNP).

La Generalitat ha recomanat els consumidors que no adquireixin aquests cosmètics i que, en cas que els tinguin, els deixin utilitzar de manera immediata.

Salut també ha demanat als establiments immobilitzar i cessar la comercialització d’aquests productes i contactar amb els proveïdors per gestionar la devolució de les unitats que ja tinguin a les botigues.

El Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Generalitat ha fet arribar a tots els ajuntaments catalans una alerta sanitària sobre aquest tema per demanar-los que en facin la màxima difusió.

Tots els productes

La conselleria ha especificat tots els productes afectats per l’alerta.

Productes que incompleixen el decret 85/2015

Amor, Arcangel, Baby, Blue de compara caixa blava, Blue de compara caixa negra, Boys, Canal 5, Compara ultra, Deliciosa Dona, Egoismo, El milagro, Esencia, Fantasia, Femme metal·lic, Femme vidre, Fire and hit, For night woman, For one woman, Gaudi perfums, Girls, Latino absoluto, Narcissus, Rococo mademoiselle, Solamente compara, Tierra, Woman for night.

Productes amb Butylphenyl methylpropional (Lilial®)

Acqua di compara, Anisais de Compara, Arenas Black and gold, Clinica de compara, Co de compara, Compara JPG, Compara perfums Paris, Dona compara, Dulce Compara (azul), Dulce Compara (marrón), Femme 10, Femme 11, Femme 14, Femme 16, Femme 2, Femme 20, Femme 27, Femme 29, Femme 30, Femme 34, Femme 36, Femme 4, Femme 40, Femme 42, Femme 5, Femme 8, H.B.O.S ref 1008 (azul claro), Homme 21, Homme 26, Homme 3, Homme 7, Loren azul cielo, Loren azul marino, Milenium, Olivia, Salvaje, Victorioso.

Productes amb Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene

Agua de Rocas, Ainhoa, Cleo, Flores by compara, H.B.O.S (negre), pot marró, Water de compara.

Productes amb Butylphenyl methylpropional (Lilial®) i Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene

Compara còdec, Klain one by compara.