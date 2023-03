L’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha advertit de dos nous efectes adversos greus relacionats amb les estatines, un grup de fàrmacs molt eficaços per reduir els nivells de colesterol a la sang. El colesterol és una substància grassa que es troba a tot el cos i és necessari per al bon funcionament de les cèl·lules. No obstant, quan hi ha massa colesterol a la sang, pot acumular-se a les parets de les artèries i augmentar el risc de malalties cardiovasculars, com la malaltia coronària i l’accident cerebrovascular.

Les estatines actuen reduint la quantitat de colesterol que el fetge produeix i augmentant la quantitat de colesterol que el fetge elimina de la sang. Això ajuda a reduir els nivells de colesterol total i de colesterol LDL (conegut com el colesterol dolent) a la sang. Les estatines també poden tenir altres efectes beneficiosos, com reduir la inflamació a les artèries i millorar la funció endotelial. Medicament comú i eficaç Les estatines són un tractament molt comú per reduir el risc de malalties cardiovasculars en persones amb nivells elevats de colesterol. No obstant, com amb qualsevol medicament, les estatines poden tenir efectes secundaris i han de ser preses sota supervisió mèdica. Ara, l’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha advertit de dos nous i greus efectes secundaris: miastènia greu i miastènia ocular, i ha donat algunes recomanacions respecte a això. La miastènia greu és una malaltia autoimmunitària crònica que afecta la transmissió de senyals nerviosos als músculs, cosa que causa debilitat muscular i fatiga anormal als músculs que s’utilitzen repetidament. Els seus símptomes poden variar des de debilitat muscular lleu fins a debilitat respiratòria i dificultat per empassar, que poden ser potencialment mortals. Els símptomes solen empitjorar amb l’ús repetitiu dels músculs i millorar amb el descans. Malaltia ocular Per la seva banda, la miastènia ocular, també coneguda com a ptosi miastènica, és una malaltia autoimmune que afecta els músculs que controlen els moviments dels ulls i les parpelles. En la miastènia ocular, els receptors d’acetilcolina, que són responsables de la comunicació entre els nervis i els músculs, són atacats pel sistema immunològic del cos. La principal manifestació de la miastènia ocular és la ptosi o caiguda de la parpella superior d’un o els dos ulls, cosa que pot afectar la visió. A més, la miastènia ocular pot provocar diplopia o visió doble, debilitat muscular, fatiga i dificultat per parlar i empassar.