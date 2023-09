Després de l'oli d'oliva, el pernil salat es destaca com un dels productes més emblemàtics de la cuina espanyola i un dels més apreciats a les llars. En pràcticament qualsevol refrigerador a Espanya, és difícil no trobar aquest embotit, que s'obté i s'elabora seguint mètodes tradicionals a partir de les potes del darrere del porc, que se salen en cru i es curen de forma natural.

A la categoria de pernil, a Espanya, es distingeixen aquests dos tipus com a principals: el pernil de porc ibèric, que se subdivideix en pernil d'enceball, d'esquer i d'aglà; i el pernil de porc blanc o serrà, que prové de races diferents de les del porc ibèric.

A més del seu distintiu i deliciós sabor, que atrau milions de turistes cada any, incorporar pernil a la dieta ofereix diversos beneficis a causa del seu alt contingut de proteïnes, vitamina B1, tiamina i altres minerals i vitamines essencials per a un bon funcionament del nostre cos.

Tot i ser un dels plats més preuats en la tradició culinària espanyola i dels seus múltiples avantatges, el pernil ibèric o serrà continua sent un producte que requereix precaucions per evitar possibles problemes de salut relacionats amb l'alimentació. Com altres embotits, té una data de caducitat i és fonamental estar alerta davant d'indicadors que assenyalin el seu estat de conservació.

Abans de consumir aquestes fines rodanxes de pernil que reposen al nostre frigorífic, els experts mèdics recomanen inspeccionar la seva olor i aparença visual. Només si no es percep cap signe anormal, es prové a provar-ho i, en cas que el seu sabor sigui adequat, es pot gaudir amb total tranquil·litat.

No obstant això, és crucial prestar especial atenció a un senyal específic: la presència de petites taques blanques a la carn, que poden indicar l'existència d'àcars al pernil. Aquestes motes blanques són un indicatiu d'una possible contaminació.