A tots ens agrada sentir-nos cuidats, comptar amb una atenció mèdica assequible, sostenible i d'alta qualitat, per a nosaltres i per als nostres éssers estimats. Tot i que la cura de la salut ha avançat extraordinàriament durant l'últim segle, la societat actual, cada vegada més nombrosa i envellida, s'enfronta a nous desafiaments cada dia, des de la ràpida propagació de noves amenaces fins al ressorgiment de malalties que crèiem erradicades. La innovació en els medicaments avança a tota velocitat, però aquestes noves solucions no sempre estan a l'abast de tothom.

En aquest escenari, els medicaments no protegits per patent i biosimilars, amb la seva àmplia disponibilitat i preus assequibles, ofereixen una gran oportunitat per satisfer les necessitats dels pacients. I és aquí, en un món que necessita més que mai una assistència sanitària de qualitat, on Sandoz marca la diferència.

Aquesta companyia farmacèutica és líder mundial en medicaments genèrics i biosimilars i busca impulsar la innovació en la indústria de la salut alliberant recursos de manera sostenible i responsable.

Amb una cartera líder de més de 1.500 medicaments que cobreixen la majoria de les principals àrees terapèutiques, des del refredat comú fins al càncer, Sandoz ajuda pacients de tot el món a obtenir els medicaments que necessiten, quan i on els necessiten.

El medicament adequat en el moment adequat

¿Sabies que les teràpies fora de patents representen el 80% dels medicaments utilitzats a tot el món? Aquesta dada evidencia fins a quin punt l’accés a una salut de qualitat és fonamental per a tots nosaltres.

Facilitar l'accés als antibiòtics essencials, columna vertebral de la medicina moderna, i democratitzar l'accés a les teràpies biològiques són dues de les missions fonamentals de Sandoz, que arriba a més de 500 milions de pacients a l'any en més de 100 països, proporcionant un estalvi substancial per als sistemes sanitaris i generant un impacte social positiu, estimat en més de 180.000 milions de dòlars a l'any a tot el món.

Pensant sempre en els pacients i comprenent les necessitats reals, aquesta empresa col·labora transversalment amb els agents sanitaris, apostant per l'atenció informativa i la formació continuada dels professionals.

Un bon exemple n'és el projecte Salut Més Fàcil, una iniciativa creada juntament amb Plena Inclusión Madrid per facilitar la comprensió dels prospectes dels medicaments a les persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, que, a través de documents de suport adaptats a lectura fàcil, ja compta amb més de 70 principis actius.

Accessibilitat sense comprometre la qualitat

Líders mundials de medicaments no protegits per patent, Sandoz aplica una única norma de qualitat a tota la seva xarxa de producció i als seus proveïdors, aconseguint així que els medicaments siguin més assequibles sense comprometre'n mai la qualitat.

Quan els medicaments de referència perden la protecció de patent, Sandoz s'encarrega de llançar al mercat medicaments equivalents en termes de qualitat, seguretat i eficàcia, però molt més assequibles, perquè puguin arribar a un nombre més gran de persones.

D'aquesta manera, els pacients tenen a la seva disposició infinitat de medicaments de qualitat que els aporten noves esperances en àmbits com l'oncologia, la immunologia o l'endocrinologia.

L'inici d'una nova era

Sandoz vol continuar sent pionera a facilitar l'accés a la salut dels pacients i avançar cap a una nova etapa després del seu inici com a empresa independent a la borsa suïssa SIX el 4 d'octubre passat.

La companyia ha reforçat la seva aposta per la innovació i el desenvolupament a Iberia amb una inversió de 50 milions d'euros en l'ampliació de la planta a Palafolls (Barcelona), com a part de la inversió de més de 250 milions d'euros a la xarxa de producció d'antibiòtics amb seu a Àustria.

Sandoz, que es troba al top 10 de les millors empreses per treballar a Espanya després de rebre per sisè any consecutiu la certificació Great Place To Work®, està reforçant a més la seva xarxa de centres mundials d'excel·lència. Madrid n'acull 7, cosa que generarà al voltant de 150 noves incorporacions a l'equip humà.

Una llarga història de fites i èxits científics

A més de liderar l'accés a medicaments d'avantguarda i d'alta qualitat, Sandoz compta amb una llarga trajectòria d'innovació mèdica. Des de la creació fa més de 100 anys, el seu nom sempre s'ha associat a descobriments mèdics d'avantguarda.

El 1929, Calcium Sandoz, utilitzat per prevenir i tractar el dèficit de calci i per complementar el tractament de l'osteoporosi, el raquitisme i l'osteomalàcia. Va posar les bases de la teràpia del calci fins a l'actualitat.

utilitzat per prevenir i tractar el dèficit de calci i per complementar el tractament de l'osteoporosi, el raquitisme i l'osteomalàcia. Va posar les bases de la teràpia del calci fins a l'actualitat. El 1951, la primera penicil·lina oral, la versió resistent a l'àcid de l'antibiòtic injectable original. Avui dia és l'antibiòtic més utilitzat.

la versió resistent a l'àcid de l'antibiòtic injectable original. Avui dia és l'antibiòtic més utilitzat. El 1980, Interferon Alpha recombinant , un medicament que ajuda el sistema immunitari.

, un medicament que ajuda el sistema immunitari. El 2006, el primer biosimilar, una hormona de creixement humà, aprovada i llançada a Europa per Sandoz, que va iniciar el negoci global dels biosimilars.

Aquest impressionant llegat científic permet continuar treballant dia rere dia amb una sòlida cartera d'importants medicaments no protegits per patent que permetran arribar molt més lluny i avançar molt més ràpidament. Garantint així, en el futur, una assistència sanitària sostenible per a tothom.