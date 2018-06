Inauguren els primers trams de la ruta que unirà 18 pobles al voltant del riu Tordera

La ruta que ha d'unir 18 municipis al llarg de més de 200 quilòmetres al voltant del riu Tordera i la riera d'Arbúcies estarà enllestida a finals del 2019. De moment, però, i per anar fent boca, ahir ja es van inaugurar els primers 114 quilòmetres que pertanyen a tots els trams de la part barcelonina del recorregut i a un de la comarca selvatana. «Les dues províncies -Girona i Barcelona- han treballat plegades en aquest projecte que posa en valor el paisatge des del Montseny fins al mar», va valorar ahir el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu.

L'acte inaugural es va fer a Tordera i hi van participar el vicepresident de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i un representant de la Diputació de Girona, a part de nombrosos alcaldes i regidors dels municipis que formen part d'aquesta iniciativa batejada com a «Tourdera».

«És una ruta que es pot fer passejant, caminant o en bicicleta amb amics o la família», va detallar Balliu després de practicar un petit tram del recorregut acompanyat per la resta d'autoritats. En aquest sentit, el president de l'ens selvatà va remarcar que un cop enllestit, el recorregut permetrà donar a conèixer i posar en valor el patrimoni de la comarca i impulsar l'economia local.

En total, ahir es van inaugurar 11 trams: Tordera, Palafolls i Malgrat (Maresme) i Fogars de Montclús, Gualba, Montseny, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina (Vallès Oriental) i Fogars de la Selva (Selva).

A tots aquests municipis, s'hi han col·locat 400 suports de senyalització i s'hi han realitzat diferents actuacions com: desbrossar els vials, consolidar el ferm, fer rampes, crear ponts i passeres per travessar els rius o recuperar trams en desús o antics camins, entre d'altres. Aquestes actuacions han estat finançades per la Diputació de Barcelona i executades pels diferents ajuntaments, inclòs Fogars, que tot i pertànyer a la comarca de la Selva forma part de la província de Barcelona.

Pel que fa als set municipis restants de la banda gironina, Balliu va confirmar ahir que ja compten amb el finançament de la Diputació de Girona per ser desenvolupats i que els projectes executius ja estan redactats i aprovats.

«Falta fer la licitació, i ja es podran començar a desenvolupar perquè estiguin enllestits al llarg del 2019», va avançar el president del Consell Comarcal. Aquests municipis són: Blanes, Breda, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i, sobretot, Arbúcies, per on transcorren més de 40 quilòmetres dels gairebé 90 que passen per la província gironina.