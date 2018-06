Els alumnes de l'escola Joan Batlle de Blanes posen nom a una nova espècie de cuc marí

Els alumnes de sisè de primària de l'escola mossèn Joan Batlle del barri de Ca la Guidó, a Blanes (Selva), han participat aquest curs en la tria del nom d'una nova espècie d'anèl·lid. Aquest nou tipus de cuc marí l'ha descobert un investigador del Centre d'Estudis Avançats de Blanes (CEAB), João Gil. Per escollir el nom, cada alumne va pensar-ne un i, posteriorment, la classe va votar-ne dos. Una de les alumnes, Lucía Lamela, va proposar el nom de Demogorgory perquè "hi ha una sèrie, 'Stranger Things', on hi ha un animal que s'assembla molt" al nou anèl·lid. Aquest nom va agradar a la resta de companys i va ser un dels més votats. L'altre va ser el de JoanBatllevoraci en homenatge al nom de l'escola i a la voracitat del cuc. Ara, el científic que va descobrir la nova espècie escollirà quin dels dos noms tria finalment.

La tria d'aquest nom arriba després que el centre hagi participat en el projecte escoles tàndem, coordinat per la Fundació Catalunya La Pedrera, en què es vinculen escoles de primària amb centres de recerca científica, creació cultural i altres àmbits. El director de Coneixement de la fundació, Lluís Farrés, ha explicat que aquest projecte ha estat "positiu per a les dues bandes" ja que l'escola "aprèn molt" de l'àmbit científic, però també els centres de recerca aprenen com apropar la seva feina a la societat.

De fet, la coordinadora del projecte per part del CEAB, Gemma Agell, ha afirmat que si bé al principi pensava en com realitzar diferents tallers i activitats amb els alumnes, de seguida es van adonar que calia anar "un pas més enllà" i per això han intentat que els alumnes incorporin mètodes científics a l'hora de treballar i que aprenguin "a fer-se preguntes i intentar trobar respostes". Gemma Agell també ha assegurat que des del primer dia tenien molt clar que volien sortir a la natura per ensenyar-los com "observar d'una manera diferent".

Alumnes de l'escola Mn. Joan Batlle de Blanes realitzant una activitat per descobrir els pigments naturals | ACN

Més enllà de la tria del nom de la nova espècie, la relació entre el CEAB i l'escola s'ha teixit amb tots els cursos. Per això des de P-3 fins a sisè han fet activitats vinculades amb el centre de recerca de Blanes. La directora de l'escola, Lídia Pastor, ha explicat que al principi els feia "una mica de por" perquè els coneixements que tenen els investigadors són molt diferents al que es pugui ensenyar a alumnes de primària, però que de seguida hi va haver "molt bona entesa" per adaptar els coneixements d'uns i altres.

De fet, cada curs s'ha especialitzat en algun dels camps. Els de sisè de primària han estudiat els animals invertebrats i han pogut aprofundir sobre els diferents tipus d'invertebrats que hi ha. Per aquest motiu, l'investigador João Gil va decidir que fossin ells els responsables d'escollir el nom científic de la nova espècie que ell mateix va descobrir al 1998 i que properament, després de passar tots els filtres pertinents, publicarà de forma oficial.

El nom que esculli el propi João Gil d'entre les dues opcions que els han proposat els alumnes de sisè serà la part del nom científic que pertany a l'espècie. També hi ha una segona part del nom que pertany al gènere de l'animal i, per tant, aquest ja ve marcat pels resultats de les investigacions.

Tant la Lídia com la Gemma creuen que, tot i que a partir del curs que ve ja no hi haurà en funcionament el projecte, hi seguirà havent bona relació entre el centre de primària i l'organisme de recerca. Ja han assegurat que no podran mantenir les activitats que s'han portat a terme per les hores de dedicació que ha comportat per les dues parts, sí que confien en poder fer alguna sortida conjunta.

De moment, han volgut finalitzar aquesta col·laboració oficial tancant el curs escolar amb una fira de la ciència. En ella hi havia alumnes de cada curs que explicaven a partir de tallers i activitats què havien aprés al llarg d'aquest any, mentre uns altres alumnes anaven passant de parada en parada per participar en aquestes activitats. Els pares també hi estaven convidats i han pogut veure de primera mà tot el que aquests han aprés.

El projecte escoles tàndem va engegar ara fa vuit anys i ja hi han participat fins a onze centres d'arreu de Catalunya. Abans de posar en funcionament el programa a les aules, però, durant tres cursos hi ha una preparació entre els professors i els professionals de les institucions vinculades. Durant aquest procés es decideix quins coneixements es posaran en pràctica i de quina manera. La mateixa fundació és qui s'ocupa de buscar les institucions i el Departament d'Ensenyament assigna quin centre considera més adient per treballar amb l'entitat.