S'enfronta a 21 anys i mig de presó per violar, maltractar i amenaçar la dona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat per a qui fiscalia i acusació particular demanen una condemna de 21 anys i mig de presó per violar, maltractar i amenaçar la parella durant nou anys. La víctima, que s'havia casat amb el processat al seu país d'origen, va arribar a Catalunya l'any 2005 i el matrimoni va viure a Sant Celoni i a Santa Coloma de Farners. Segons ha explicat la víctima, fins que va interposar denúncia l'any 2014, l'acusat la va tenir sotmesa, "humiliada", l'obligava a mantenir relacions sexuals i la insultava i amenaçava constantment. A vegades, davant dels fills menors d'edat. L'acusat, per la seva banda, nega els fets i afirma que l'únic problema que va tenir amb la víctima va ser una discussió quan ella es va negar a fer-li un petó. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.