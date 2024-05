Fuita d'amoníac en una empresa càrnia de Riudellots de la Selva

Dos treballadors de l'empresa càrnia Friselva de Riudellots de la Selva han patit afectacions lleus per una fuita d'amoníac, segons ha informat Protecció Civil. Els Bombers han rebut l'avís a les 12.58 hores per una fuita en aquesta empresa, ubicada a l'avinguda Mas Pins. Hi han desplaçat sis dotacions, que s'han retirat quan les lectures han sortit negatives tant a l'interior com a l'exterior. Protecció Civil ha activat el pla per risc químic Plaseqcat i l'ha desactivat un cop l'empresa ha controlat la fuita. Aquesta s'ha produït dins del recinte però a l'aire lliure.