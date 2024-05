S'incendia un restaurant de matinada a Blanes

Un incendi de matinada va afectar un restaurant al passeig de s'Abanell de Blanes.

L'avís de foc es va donar a les 4.21 hores a l'interior del restaurant que estava tancat.

Cinc dotacions dels Bombers van acudir fins al lloc i van apagar les flames. L'establiment està situat en un edifici de sis plantes. Segons Bombers, no hi va haver afectacions a les persones.

Els efectius van advertir els veïns que resideixen a l'immoble, mentre portaven a terme les tasques de ventilació pel fum.

Només es va veure afectada per fum la planta sisena de l'edifici.

Al matí les lectures per monòxid de carboni eren negatives i es donava la situació per normalitzada.

Fuita d'aigua

A Blanes va treballar també en la fuita d'aigua en una canonada a la via pública al carrer Vila de Madrid. Es va produir a les 22.30 hores en una zona afectada per obres. Els Bombers van comprovar que no hi hagués afectacions de cap altre servei com gas o electricitat.

Es va avisar a la companyia d'aigua per procedir a la reparació. La fuita no va afectar la xarxa d'aigua.