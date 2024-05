La intel·ligència artificial centrarà la primera Nit de la Comunicació de la Selva.

L’Hotel Balneari Vichy Catalán de Caldes de Malavella acollirà el 23 de maig la primera edició de la Nit de Comunicació de la Selva, un esdeveniment que neix impulsat per professionals del sector de la comarca i que neix amb la voluntat d’esdevenir una cita anual. En guany, la jornada es focalitzarà en la intel·ligència artificial. Per a això es comptarà amb Enrique San Juan, periodista expert en aquest tema, que oferirà una ponència sobre com es vincula el periodisme i la IA. Tot seguit, es farà una taula rodona amb els periodistes Jordi Grau, president de la Demarcació de Girona del Col·legi; Tura Soler, especialitzada en successos; Jordi Ribot, fotoperiodista i director de l’agèndia ICONNA; i Carme Martínez, directora de Ràdio Girona - Cadena SER. Els quatre debatran sobre si la IA és una amenaça o una oportunitat per al periodisme.

En la presentació de l’acte, Jordi Grau, president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va destacar la «implicació total» del Col·legi en aquesta iniciativa, que posa en valor l’ofici de periodista i la tasca de tots els comunicador. De la seva banda, Natàlia Figueras, diputada de la Diputació de Girona i alcaldessa de Maçanet, va ressaltar la importància de la comunicació, perquè «contextualitza la societat», i va assenyalar que cal posar en valor «els periodistes i comunicadors honestos» que lluiten contra la desinformació.

Els promotors d’aquesta iniciativa són Montse Codina, responsable del servei de comunicació del Consell Comarcal de la Selva; Marc Sureda, director de NOTIDIG; Josep Lluís Vidal, director de Ràdio Marina; i David Rueda, tècnic audiovisual i director de l’empresa Rueda Visuals.

La Nit de la Comunicació serà conduïda per Mercè Sibina, delegada de TV3 a Girona; i Josep Borrell, periodista i gerent de la Fundació Carl Faust; i comptarà també amb l’actuació de Mireia Pagès Farró, guanyadora del Premi Cançó en Català a la 60a edició dels Premis Recvll; i es clourà amb un aperitiu i una sessió de treball en xarxa.