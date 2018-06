Blanes posa en marxa un servei per defensar els drets LGTBI

Blanes serà la primera localitat selvatana en comptar amb un Servei d'Atenció Integral (SAI) per defensar els drets de les persones LGTBI. Així ho va donar a conèixer ahir el consistori després de l'acord signat per la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata i l'alcalde de Blanes, Mario Ros. El SAI de Blanes té com a objectius: visualitzar la realitat del col·lectiu LGTBI i donar suport i atenció a la diversitat sexual i de gènere. A més a més, impulsarà el treball en xarxa, elaborarà informes sobre la situació de les persones LGTBI en aquest municipi, dissenyarà estratègies de sensibilització, i establirà canals d'atenció, suport i acompanyament a víctimes de LGTBIfòbia.