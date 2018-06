Blanes acull la segona xerrada sobre recomanacions de consum per als avis

Una vintena de persones van participar en la segona xerrada sobre recomanacions de consum per a la gent gran que es va fer dijous al Casal Municipal de Blanes.

El format va ser com un petit taller on la gent portava la seva factura i podien veure en temps real quina modalitat de contracte tenien i, d'acord amb els seus hàbits, quins ajustaments podien fer per aconseguir rebaixar-la.

La xerrada va ser conduïda per la Núria Casanovas, de l'Escola d'Energia, i va comptar amb el suport de la intervenció dels tècnics de Consum de la comarca de la Selva (CCS).