Treuen draps i tovalloletes d'un sol ús de les impulsions d'aigües residuals d'Anglès

L'empresa Aqualia ha realitzat, aquests darrers dies, la neteja de les dues impulsions d'aigües residuals (EBAR) que hi ha en el municipi d'Anglès d'on s'han extret draps, tovalloletes d'un sol ús, papers i plàstics. Segons ha infomat la companyia que gestiona el servei municipal d'Aigües de la localitat, aquestes tasques han estat necessàries perquè durant els últims mesos s'ha produït una «important» acumulació de residus, principalment fibres, que estaven afectant al funcionament diari dels equips de bombeig.

A la impulsió d'aigües residuals del carrer Fàbriques, les feines realitzades per Aqualia han consistit en: netejar l'arqueta, ja que hi havia acumulada una gran quantitat de blocs de sabó que no deixaven treballar de forma correcta les bombes d'impulsió i netejar aquestes bombes i les sondes de nivell. Unes tasques repetides a la impulsió del carrer Passatge, ha informat la companyia Aqualia.

A més, segons ha precisat l'empresa que gestiona el servei municipal d'aigües a Anglès, des del gener s'està seguint la planificació prevista de la neteja d'embornals, per on es buida l'aigua de pluja dels carrers. Des de principis d'any, ja s'han netejat 120 embornals dels 400 que té la xarxa municipal. L'objectiu, ha informat l'empresa, és eliminar la brutícia, fulles i papers que s'acumulen en el seu interior i que podrien dificultar la recollida d'aigua els dies de pluja.