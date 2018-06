Blanes farà canvis de circulació en plena època turística

L'Ajuntament de Blanes canviarà, la setmana que ve i en plena temporada turística, la circulació de tres barris del municipi: la Pedrera, Mas Enlaire i Mont-Ferrant. Segons va informar ahir el consistori, aquests canvis es faran perquè ja han acabat els treballs d'urbanització de la primera fase del Pla Parcial Costa Brava i ja es poden obrir alguns carrers.

La modificació afectarà principalment quatre vials que donen accés al centre de la vila, així com els carrers adjacents: avingudes Jaume I i Joan Carles I, Carrer Riera Alta i Rambla Joaquim Ruyra en el seu tram nord entre la Plaça Solidaritat i el Carrer Riera Alta. Així, els carrers d'entrada en direcció de Lloret de Mar a Blanes seran per les avingudes Joan Carles I i Jaume I. Tots dos passaran a tenir un únic sentit circulatori fins a la plaça Solidaritat. L'avinguda Jaume I canviarà el seu sentit circulatori en tota la seva allargada: entre la plaça de la Solidaritat i la plaça de l'Escorxador. Això farà que aquesta via recuperi la direcció que havia tingut fins al 2012, quan es va haver de modificar a causa del tall de carrer que es va fer durant mesos a la rambla Joaquim Ruyra per la ruptura del caixó de la riera, i el perill d'esfondrament d'un edifici.

El vial de sortida principal per aquest sector passarà a ser el tram nord de la rambla Joaquim Ruyra (Mas Enlaire-Riera Alta), amb un únic sentit de circulació de sortida que transcorrerà pel Pla Parcial Costa Brava. Aquest recorregut enllaçarà la plaça Solidaritat fins a la carretera d'accés a la Costa Brava-GI-682, passant pel carrer Mas Palou i l'avinguda del Parlament.

Fa pocs dies, ja es va obrir la circulació de vehicles en el nou tram del carrer de l'avinguda de la Pau i la plaça Onze de Setembre (al barri de Mas Enlaire), i el pròxim dimarts, s'activarà el canvi de sentit en la seva globalitat: av. Jaume I, rambla Joaquim Ruyra Ruyra i c.Riera Alta. L'última fase, amb data pendent de concretar, serà la transformació de l'avinguda Joan Carles I en un vial d'un sol sentit, així com l'obertura de la connexió amb el carrer Mas Palou.

Amb la nova reordenació del trànsit, el consistori «espera» que veïns i visitants puguin «entrar i sortir de Blanes d'una manera molt més senzilla, fluïda i directe» a la zona nord-est. A més, l'ens destaca que es podran suprimir cruïlles i encreuaments perillosos, i introduir diverses millores, com l'habilitació de nous estacionaments per a turismes i motocicletes, nous trams de carril bici, i la reestructuració d'alguna rotonda.

Línies de bus afectades

El canvi també implicarà la modificació dels itineraris de tres de les línies d'autobusos de Blanes: 1, 5 i 8. S'hauran de traslladar algunes parades per adaptar-s'hi i s'habilitarà un carril d'ús exclusiu per a autobusos i taxis.

La línia 1, que enllaça la terminal d'autobusos amb l'hospital comarcal i Lloret, variarà la seva ruta d'entrada, de manera que enlloc d'anar pels carrers Riera Alta, Sebastià Llorens i Anselm Clavé, seguirà directament per les avingudes Joan Carles I i Jaume I fins la plaça Solidaritat. La ruta de sortida serà per la Rambla Joaquim Ruyra i plaça 11 de setembre fins a la carretera d'accés a la Costa Brava, on s'enllaçarà a l'alçada de la nova rotonda d'accés a Residencial Blanes i Vistamar.

Per la seva banda, les línies 5 i 8, que van a Mont Ferrant, Valldolig i Residencial-Vistamar, faran un canvi bastant similar. La sortida de Blanes es farà per la rambla Joaquim Ruyra i la plaça 11 de setembre fins enllaçar amb la carretera d'accés a la Costa Brava. Per contra, quan entrin a la població, ho faran fins la a plaça Ecorxador, allà giraran en direcció a Montferrant, i finalment tornaran a la plaça Solidaritat. Totes dues línies faran primer els barris de Valldolig, Residencial Blanes i Vistamar i de tornada, entraran a Mont-Ferrant.