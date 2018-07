Un territori adient per a l'elaboració de cerveses artesanes

Un territori adient per a l'elaboració de cerveses artesanes

La comarca de la Selva és un dels territoris amb més innovació cervesera del país. Des de fa una desena d'anys s'hi han instal·lat diferents cerveseries artesanes totalment identificades amb el territori selvatà. En tots els casos, els cervesers van començar elaborant cervesa artesana per al propi consum però, de mica en mica, es van adonar que l'afició es podia convertir en una activitat econòmica.

Una de les cerveseries de la Selva més coneguda és Cerveses Popaire. Una empresa que va néixer el 2010 a Blanes arran de l'afició a fer cervesa a casa del seus creadors, en Kristian i l'Elisenda. Elaboren cervesa artesana de qualitat, sense filtrar ni pasteuritzar, sense additius ni productes químics, amb aigua de mar com a factor distintiu. Fan diferents tipus de cervesa, anuals i de temporada, pensades per a cada moment i per a cada paladar.

A l'inici del projecte, Cerveses Popaire elaborava el seu producte a diferents instal·lacions cerveseres que ja estaven establertes. A partir del 2012, però, l'empresa decideix crear el seu propi obrador, situat al centre de la ciutat de Blanes.

Les cerveses de la Selva són majoritàriament de la varietat ale. Això significa que fan la fermentació a la part alta dels tancs a una temperatura força elevada. Aquest sistema permet que els mestres cervesers puguin provar moltes variacions amb els llúpols i les maltes seleccionades.

La majoria dels ingredients que serveixen per elaborar la cervesa provenen de fora de les nostres fronteres, tot i que darrerament els cervesers artesanals fan un gran esforç per incoporar matèries primeres locals com la civada o el llúpol.

Les cerveses de la Selva comercialitzen la major part de la seva producció a les províncies de Girona i Barcelona, però també es poden trobar aquestes begudes als Estats Units o Nova Zelanda. A la Selva es poden comprar o degustar en botigues especialitzades, restaurants i allotjaments rurals.

La cervesa permet múltiples combinacions de gustos i aromes, com el sabor a mediterrani de la cervesa Espuma de Mar elaborada per Cerveses Popaire. A més, poden acompanyar nombrosos plats tradicionals de la comarca tot donant un toc diferent. Una proposta possible és la combinació de la cervesa artesana amb les mongetes del ganxet o amb els formatges de la plana de la Selva.

La comarca també destaca per la gran quantiat de festivals i actes que es duen a terme per tal de promocionar les qualitats de la cervesa artesana. El més conegut és el Festival Birrasana, dedicat a les cerveses artesanes d'arreu d'Europa. Aquest festival s'ha convertit en tot un referent en àmbit nacional i internacional en el món de la cervesa artesana i va néixer per donar impuls a cervesers artesanals locals i internacionals.

També pretén donar a conèixer la cultura de la cervesa, totes les seves propietats i múltiples opcions que ofereix. L'esdeveniment, que té lloc a l'abril, acostuma a anar acompanyat d'una zona amb diferents parades de menjar i food trucks, a més de música en directe i espectacles infantils que el converteixen en un acte ideal per a qualsevol públic.