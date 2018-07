La Guàrdia Municipal de Breda incorpora un vuitè agent

La Guàrdia Municipal de Breda ha incorporat aquesta setmana un nou agent. L'Ajuntament de la localitat ha informat que aquesta ampliació de la plantilla cobrirà la necessitat de reforçar els torns de treball del cos de vigilants municipals. D'aquesat manera, amb aquesta nova incorporació, la Guàrdia Municipal de Breda està formada per vuit agents.

L'Ajuntament ha precisat que amb aquest vuitè membre de la plantilla es facilitarà que els agents puguin fer els torns de treball en parelles, fet que augmenta la cobertura de la vigilància al municipi. La nova composició del cos obre més possibilitats al cos d'agents per a complementar el servei de vigilància amb altres serveis, com campanyes de conscienciació a la ciutadania, tals com educació viària, bon ús dels equipaments i instal·lacions o comportaments cívics, entre d'altres.