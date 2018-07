Santa Coloma contracta 23 joves d'entre 16 i 20 anys per a aquest estiu

L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, a través del projecte Brigada Jove, ha contractat aquest 2018 23 nois i noies de 16 a 20 anys que treballaran 20 hores a la setmana durant l'estiu –16 ho faran al juliol i set a l'agost– a equipaments municipals. L'objectiu de la Brigada Jove és oferir, en la majoria de casos, la primera experiència laboral als joves.

A principis de juny es va fer un sorteig on van participar 87 joves per optar a una plaça a la Brigada Jove, dels quals finalment 23 han estat contractats. Els serveis municipals en què treballaran són els pavellons poliesportius, centres educatius, l'Ajuntament, la piscina municipal (Bibliopiscina), la Casa de la Paraula, l'Escola d'Adults i la Brigada Municipal. Entre les tasques que desenvoluparan, sempre com a suport i sota supervisió dels responsables dels serveis, hi ha feines administratives, de promoció turística, de l'àmbit cultural, de manteniment d'espais municipals o d'atenció al públic. També s'ofereix una formació transversal de quatre hores durant dos dies a les persones contractades per afavorir que adquireixin competències i habilitats per a la vida.

Els joves que van formar part de la Brigada Jove 2017 van destacar que van tenir l'oportunitat de conèixer el món laboral, d'aprendre a treballar en equip, d'obtenir uns primers ingressos, d'adquirir habilitats professionals i de comptar amb experiència professional.