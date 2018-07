Obren un servei prelaboral per a gent amb malalties mentals a Santa Coloma

Santa Coloma de Farners ja compta amb un nou servei per millorar la reinserció laboral i la capacitació de les persones amb malaltia mentals, sobretot joves de més de 16 anys. Es tracta del servei prelaboral de la Fundació Drissa, que està subvencionat per la Generalitat, està dotat amb 15 places i és el primer que s'obre a la comarca selvatana. Amb aquest, són tres els serveis prelaborals que hi ha a la demarcació: el primer va ser a Girona, creat el 2003, que des de llavors ha atès un total de 643 persones i ha permès la inserció d'un centenar d'usuaris. El segon es va obrir el novembre de l'any passat a Figueres.

La gerent d'aquesta entitat, Núria Martínez, va subratllar la formació «és molt important per millorar les capacitats dels usuaris» per trobar una feina i molt especialment per adquirir coneixements que fins ara no tenien. I és que els tallers teòrics i pràctics inclouen coneixements d'àmbits com ara restauració de mobles, jardineria o tasques d'oficina, entre d'altres. Per altra banda, el programa també inclou formació sobre competències bàsiques en àmbits com la informàtica o sensibilització mediamential i un tercer eix centrat en l'orientació sociolaboral on s'ajuda als usuaris a buscar feina, consultar les ofertes de la borsa de treball o a participar en pràctiques laborals.

La mitjana d'aquesta formació és d'uns set mesos, segons l'experiència del servei obert a Girona. Cal tenir en compte, però, que alguns usuaris «entren i surten» segons la seva situació personal. Un altre dels reptes que s'han fixat en aquest programa i que estan treballant amb els centres de salut mental és la inserció de les dones amb malalties mentals perquè encara hi ha «prejudicis socials» que posen en dubte la seva capacitat. «Estem lluny de la paritat encara però cal seguir treballant-hi», va afirmar Martínez, que recorda que els encarregats de dir si una persona és apta per a la reinserció laboral i per entrar a aquest programa són aquests centres de salut mental.



Un servei «molt necessari»

L'any 2017, el centre de salut mental d'adults de la Selva Interior va atendre 1.205 persones. En total es van fer 426 primeres visites i unes 8.000 de seguiment, a raó d'unes 6,63 visites de mitjana per usuari. Destaca també la xifra que indica que el 30% dels atesos van rebre un diagnòstic de Transtorn Mental Greu (TMS). L'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, va destacar que aquest servei prelaboral és «molt necessari» i va elogiar la tasca que la Fundació Drissa porta fent en els prop de vint anys de trajectòria. El nou servei ha requerit una inversió de 73.000 euros incloent l'obra en el local situat al carrer Francesc Camprodon. D'aquests, uns 30.000 euros els ha aportat CaixaBank.

La Fundació Drissa és una entitat sense ànim de lucre impulsada des de l'IAS l'any 1999 per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties mentals.