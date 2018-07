Lloret de Mar vol combatre els sorolls i la prostitució al carrer

Els turistes que passegin de nit per l'avinguda Just Marlés de Lloret de Mar (Selva) aquest estiu es trobaran amb quatre agents cívics uniformats per vetllar pel decans dels veïns i el compliment de les ordenances. La seva feina és de "recomanar, advertir i persuadir, i en cas necessari avisar a la Policia Local", ha explicat l'alcalde del municipi, Jaume Dulsat. Els sorolls i la prostitució al carrer són les principals problemàtiques que volen combatre. És la primera vegada que es posa en marxa aquest servei de vigilància nocturna que es complementa amb la feina que ja fan les forces policials. El seu cost és de 35.000 euros i s'assumeix íntegrament des del sector privat, entre botiguers, hotelers, oci nocturn i empresaris. No és l'única mesura que es posa en marxa aquesta temporada d'estiu. També s'ha implementat un programa que analitza el comportament i satisfacció del turista a través de cerques d'Internet o comentaris a les xarxes socials així com l'ampliació de 7 punts d'accés a wifi gratuït a la platja de Fenals.