Lloret organitza una campanya informativa contra les agressions sexuals

La localitat gironina de Lloret de Mar, un dels principals destins turístics de Catalunya, organitza una campanya informativa contra les agressions sexuals i sexistes.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha presentat avui la iniciativa que, amb el lema "De festa, gaudim", començarà aquest dissabte en el marc del festival Clon, on s'instal·larà un punt lila d'informació.

A més, s'han dissenyat díptics en quatre idiomes que es distribuiran per hotels i edificis municipals, així com banderoles i pancartes amb el contingut de la campanya que es repartiran per diferents espais.

Dulsat ha explicat que, "des de l'ajuntament, s'està treballant de manera transversal per promoure la prevenció de les violències masclistes en l'àmbit comunitari".

El protocol que es posarà en marxa en el festival Clon s'estendrà posteriorment a la resta de festes i esdeveniments organitzats pel consistori.