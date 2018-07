Reconeixement de l'OMS per promoure l'alletament matern al CAP de Tordera

L'Unicef i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han reconegut la promoció de l'alletament matern del centre d'atenció primària (CAP) de Tordera. El CAP gestionat per l'ICS Girona s'ha convertit en el primer ambulatori de l'Estat en assolir la tercera fase d'acreditació de la Iniciativa per la Humanització de l'Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN), que impulsen les dues organitzacions per reconèixer la qualitat en l'atenció a mares i infants en la lactància i la criança. Aquest és el penúltim pas abans d'obtenir l'acreditació definitiva, que només tenen cinc centres de tot l'Estat.

El tercer grau d'acreditació reconeix el pla d'accions que lidera una comissió de lactància materna, formada per professionals del CAP i dues mares que actuen com a representants de les famílies, i que inclou la formació continuada dels professionals, un aspecte molt valorat a l'informe d'Unicef, les millores en els espais i mitjans disponibles per a pacients i familiars i les activitats de formació i informació dirigides als pares. També es garanteix la primera visita dels nadons a les 48 hores després de l'alta hospitalària.

El CAP de Tordera va crear, fa 11 anys, el taller de lactància materna, conduït per la infermera pediàtrica i consultora certificada en lactància Anna Pol, i que amb el temps ha desembocat en una xarxa de comunicació entre les famílies i els sanitaris per estar en contacte permanent. Aquest model ha rebut diversos premis en congressos i per entitats que promouen l'alletament.

Per assolir l'acreditació definitiva, l'equip ja prepara un estudi de prevalença per demostrar que, des de l'inici del procés, ha augmentat la taxa de lactància materna entre les usuàries del CAP.