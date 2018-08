Recullen firmes per demanar rotondes i radars a la C-63 entre Vidreres i Lloret

Aconseguir que s'instal·lin rotondes i radars a la C-63 entre Vidreres i Lloret. Aquest és l'objectiu de les gairebé 3.000 persones que ja han donat el seu suport a una campanya iniciada, amb aquest propòsit, a la plataforma en línia Change.org. Segons s'exposa a la petició dirigida als ajuntaments de Vidreres i Lloret de Mar, aquesta via té un recorregut «sinuós i amb entrades i sortides» a les urbanitzacions. «És una carretera d'alta sinistralitat i mortalitat», es remarca en el manifest que demana les signatures de 5.000 persones. Aquesta campanya es va iniciar just després de l'accident de cotxe que va causar la mort de quatre joves. Els fets van passar la matinada del 21 de juliol quan un turisme va xocar frontalment amb una furgoneta en un revolt d'aquesta via, dins el terme municipal de Vidreres. A causa del sinistre, van morir quatre dels cinc ocupants del turisme, d'entre 25 i 29 anys. Dues de les víctimes eren de la localitat de Vidreres, una de Sils i una quarta de Salt. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van apuntar a «un excés de velocitat clar» com a causes del sinistre.

Aquesta via acumula una llarga llista d'accidents mortals, entre els quals el del passat mes de març, quan un home de 34 anys i veí de Sils va perdre la vida en sortir de la carretera el turisme en el qual viatjava en direcció a Lloret. Per tot plegat, una vuitantena de veïns de la comarca selvatana van tallar, divendres passat, la C-63 durant un quart d'hora per exigir solucions a la Generalitat i acabar amb la que anomenen la «carretera de la mort». Els manifestants es van reunir amb pancartes de protesta on s'hi podia llegir «prou llàgrimes, prou sang», «rotondes ja» o «prou morts» a l'entrada de Terra Fortuna, el punt on es va produir l'accident mortal del 21 de juliol. Entre les solucions proposades pels veïns s'hi troben rotondes a les entrades de les urbanitzacions, radars de tram o un tercer carril d'acceleració que permeti descongestionar els punts d'encreuament.

Per la seva part, l'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, va explicar que el 23 de juliol va reclamar al màxim responsable del Servei Territorial de Carreteres, millores urgents a la carretera C-63. Concretament, el batlle va traslladar la necessitat de: millorar la senyalització de tota la carretera; instal·lar un radar de tram i fer actuacions «urgents» per millorar la seguretat de la via, sobretot, entre el polígon de Vidreres i l'entrada del túnel que porta cap a Lloret; i modificar trams de la carretera per reforçar la separació entre els sentits de la circulació amb l'objectiu de minimitzar el risc d'accidents.



Reivindicacions anteriors

Aquesta reivindicació, però, no és nova. El juliol del 2016, els veïns de la urbanització Aiguaviva Parc ja van portar a terme una recollida de firmes per reclamar al Departament de Territori de la Generalitat que implementes majors mesures de seguretat per reduir el nombre d'accidents i la seva gravetat en aquesta carretera, que «representa un perill constant». En aquella ocasió, la gota que va fer vessar el got també va ser un accident mortal.

Concretament, el que es va produir el 21 de juny i en el qual va perdre la vida un home de 34 anys i veí d'aquesta urbanització mentre viatjava com a acompanyant en un turisme que es va veure involucrat en un xoc contra una furgoneta quan es disposava a entrar a la segona entrada d'Aiguaviva Park. «És una carretera mal resolta, i aquesta cruïlla tot i que va ser remodelada fa uns anys continua sent un punt negre», va lamentar en aquell moment el portaveu de l'Associació de veïns d'Aiguaviva Parc, Esteban Basallote, qui va recordar que els milers de famílies que viuen a les urbanitzacions que desemboquen en aquesta via es «juguen la vida» diàriament «pel fet de sortir de casa».