Buhos actuarà a la Festa Major de Caldes

Caldes de Malavella enceta avui sis dies de Festa Major amb un programa que acull una quarantenta d'activitats per a tots els gustos i edats. La música serà un any més el plat fort de la celebració, on destaca el concert de Buhos. La banda de rock català presentarà el dissabte a l'escenari de l'envelat el seu darrer treball La gran vida, marcat pel seu single Volcans. A la Festa Major de Caldes també actuaran Germà Negre, Auxili i Smoking Souls.

Tot i que la festa arrencarà avui amb un sopar popular, demà es durà a terme la inauguració oficial amb un repicament de campanes, la cercavila dels gegants i el pregó. Petits i joves també podran gaudir de la festa amb diferents propostes: tallers infantils, espectacles infantils, super tobogan, festa Holi, festa aquàtica i infables.

I un any més, l'Orquestra Maravella serà l'encarregada d'oferir el ball i concert de Festa Major de Caldes, el diumenge.