Riudellots inaugura el Passeig U d'Octubre amb un acte festiu

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva va inaugurar, ahir al vespre, el Passeig de l'U d'Octubre amb un acte festiu que va comptar amb una actuació castellera i un piscolabis pels assistents. L'esdeveniment va començar a les vuit del vespre i va comptar amb la presència de diversos regidors municipals (PDeCAT i ERC) i representants de Riudellots per la Independència, l'ANC local i Òmnium la Selva. També hi va assistir l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila.

«A Riudellots, la jornada de l'1 d'octubre es va viure amb molta tensió, nervis i por», va recordar l'alcaldessa, Montserrat Roura, qui va afegir que tot i no haver patit agresions van «patir fins al final». «Vam aguantar els col·legis oberts fins a les vuit del vespre», va remarcar Roura qui va tenir un record per a les persones que es troben empresonades o exiliades a l'estranger i va lamentar la «judicialització de la política espanyola».

L'alcaldessa va ser l'encarregada de descobrir la placa on hi apareix el nom del nou vial situat al lateral de la plaça de l'ajuntament. A continuació i després de diversos parlaments, es van projectar diferents fotografies fetes durant la jornada de la votació del referèndum, el dia 1 d'octubre del 2017. Una actuació dels castellers de les Gavarres i un piscolabis per als assistents van posar punt final a l'esdeveniment festiu. La proposta de batejar aquest vial amb el nom de «Passeig de l'U d'Octubre» va ser de l'equip de govern i es va portar a votació en el ple del passat mes de maig, on es va aprovar per unanimitat.