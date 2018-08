Queixes a Puigventós pel subministrament deficient d'aigua

Els problemes en el subministrament d'aigua a les urbanitzacions de Vidreres es repeteixen cada estiu. Aquesta setmana, veïns de la urbanització Puigventós han contactat amb aquest diari per queixar-se que el subministrament d'aigua als seus habitatges ha estat deficient des del dissabte passat per manca d'aigua i de pressió. El secretari de la Junta de Conservació de Puigventós, Pablo Ramos, va comentar ahir a la tarda que hi havia algun veí que tenia«un fil d'aigua» a l'aixeta.

Ahir, fonts de l'empresa que s'encarrega de la gestió del subministrament d'aigua a aquesta i d'altres urbanitzacions de Vidreres, Rec Madral, van explicar que dijous a la tarda van localitzar una averia en una canonada que, suposadament, seria el motiu pel qual el dipòsit d'aigua no s'emplenava i els veïns no tenien pressió. Des de l'empresa confiaven que aquesta nit hagi permès recuperar el nivell d'aigua del dipòsit, de manera que avui el subministrament de boca torni a ser correcta.

Ramos va criticar que des del dissabte l'empresa els ha donat diferents explicacions pel mal subministrament. Segons ell, en alguns moments d'aquests dies fins el 90% de la urbanització ha estat sense aigua, a més dels problemes de pressió. Des de l'empresa, però, van manifestar que aquest episodi problemàtic es va centrar en una desena de cases que es troben elevades, a la mateixa alçada del dipòsit, cosa que explicaria que no tinguin pressió.

La gestió d'aigua a les urbanitzacions d'Aiguaviva Park, La Goba, Terrafortuna, Puigventós i el polígon industrial, que l'Ajuntament vol assumir, és a càrrec de les societats Rec Madral i Riera de Cabanyes.