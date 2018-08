Una baralla deixa un jove apunyalat a les portes d'una discoteca a Lloret

Un jove apunyalat és el balanç d'una baralla on es van veure implicades la víctima i dues persones més. El noi, de 25 anys i nacionalitat francesa, va rebre dues ganivetades a la zona del tòrax i l'avantbraç. Durant la matinada de dimarts a dimecres va ingressar a l'hospital de Calella, on ahir al llarg del dia va ser donat d'alta ja que sortosament només va necessitar sutura i les ferides no van danyar cap òrgan vital, segons fonts de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, investiguen el succés i busquen els dos presumptes autors de l'agressió amb arma blanca. La policia compta amb una descripció força acurada dels dos suposats agressors ja que a la zona dels fets hi havia testimonis que ho van presenciar i els ha pogut explicar com eren. Es tracta de dos joves, de nacionalitat francesa, de pell fosca. El succés va tenir lloc pels volts de les cinc del matí. Una patrulla de la Policia Local de Lloret de Mar que es trobava fent ronda per l'avinguda Just Marlés, l'epicentre de l'oci nocturn de la població, va trobar-se un jove davant la porta de la discoteca Colossos. El noi sagnava molt i el van assistir. Presentava diversos talls als braços però també dues ganivetades: una a l'avantbraç esquerre i l'altra, a la zona del tòrax. Ràpidament es va activar el SEM i els Mossos d'Esquadra. Una ambulància del SEM el va atendre i va derivar el jove fins a l'hospital de Calella, on va ingressar. Mentrestant, la Policia Local i els Mossos van prendre declaració a alguns testimonis que hi havia a la zona per tal d'enxampar els presumptes agressors, que, segons van explicar els testimonis, van fugir a correcuita després de perpetrar l'apunyalament. El motiu del succés, segons fonts coneixedores del cas, seria una baralla entre el jove i almenys dos nois més de la qual es desconeix la raó. La discussió hauria començat a dins de la discoteca i després es va traslladar a fora, on el jove francès, va acabar ferit d'arma blanca.



A la recerca dels agressors

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Lloret van emprendre la recerca dels dos presumptes agressors durant la mateixa matinada i ahir encara no se'ls havia pogut localitzar. La Unitat d'Investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del succés. Aquesta agressió amb arma blanca s'ha produït en plena temporada turística. En moments que la població de Lloret de Mar es multiplica i hi ha molta activitat i això, repercuteix en l'alta mobilitat durant les nits a la zona d'oci nocturn. La zona on s'ha produït l'incident és l'àrea on se centren els esforços policials perquè és la zona de més afluència de gent.

L'any passat, un jove italià va morir en una discoteca de Lloret, després de rebre una coça mortal per part d'un home d'origen txetxè durant una baralla a l'interior del local. El jove va morir al cap de poques hores a l'hospital Trueta. Un any després d'aquell tràgic succés, encara no hi ha data per al judici contra el presumpte autor material del crim.