Detenen un veí de Blanes per ciberassetjament a dues menors amb discapacitat intel·lectual

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Blanes per ciberassetjament a dues menors amb discapacitat. intel·lectual.



L'home ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars -té antecedents per pornografia infantil i abús sexual- i actualment es trobava en tercer grau penitenciari. El jutge l'ha enviat a presó.



A més d'aconseguir imatges de menors amb contingut pornogràfic, l'autor intentava quedar amb les víctimes amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals,



La detenció ha anat a càrrec dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC). L'arrestat és un home de 34 anys i de nacionalitat espanyola i veí de Blanes. Ha quedat acusat com a presumpte autor de diversos delictes contra la indemnitat sexual de menors.



Aquesta notícia arriba dos dies després que els Mossos d'Esquadra hagin detingut a Olot un jove de 21 anys per abusar sexualment d'almenys quatre nenes. Les menors tenen entre 11 i 14 anys i les enganyava a través de les xarxes.



Denúncia del juliol

Es feia passar per youtuber

Del mateix centre d'educació especial

Què és el ciberassetjament?

Detingut un home que assetjava menors amb discapacitat intel·lectual a través d'Internet. També intentava quedar amb les víctimes amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals https://t.co/PcjDwNEsVZ pic.twitter.com/JjDWxNREGy — Mossos (@mossos) 24 d´agost de 2018

Durant el passat mes de juliol agents de la Unitat Central de Delictes Informàtics van iniciar una investigació després que lhavia patit diferents episodis de ciberassetjament.L'objectiu de l'assetjador eraamb la finalitat de mantenir relacions sexuals.Ho feia a través d'Internet, amb aplicacions dea més de fer difusió d'imatges de la menor a terceres persones.Els investigadors van identificar com a presumpte autor un home que ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars, condemnat en diverses ocasions i que actualmentCom en altres ocasions, el detingut utilitzava diversos rols d'amistat, seducció i d'amenaça per aconseguir el seu objectiu i en aquesta ocasió, fins i tot, utilitzavaper generar confiança i apropar-se a les víctimes.En poc més d'un mes de relació virtual l'autor acabavai enregistrar material pornogràfic amb la menor per acontentar un suposat assetjador virtual desconegut.Arran de la investigació, els Mossos també van identificar una segona víctima menor d'edat que també tenia discapacitat intel·lectual i queEn aquest espai hi assisteixencom a conseqüència d'alguna fragilitat cognitiva o algun diagnòstic associat. Aquestes circumstàncies personals fan quei fàcilment manipulables, ja que no tenen la suficient maduresa per entendre ni lidiar amb la situació amb que es troben.El detingut va passar a disposició judicial i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó.Els Mossos d'Esquadra destaquen que els fets denunciats en aquest cas presenten els trets característics del tipus delictiu anomenat Child Grooming (ciberassetjament / corrupció de menors mitjançant Internet).Una de les modalitats d'aquest tipus d'assetjament té com a objectiuue són produïdes pels mateixos menors víctimes o per l'autor, mitjançant l'enregistrament de sessions de càmera web amb contingut sexual on participa la víctima. Una segona modalitat consisteix en la- encaminats a apropar-se als menor a l'objecte de concertar una trobada i mantenir relacions sexuals.Per aconseguir aquest material il·lícit s'utilitzaa través d'Internet lesionant la indemnitat sexual de les seves víctimes.Aquest és un vídeo que la policia ha difós per explicar què és l'abús sexual a través de les xarxes i com actuar en cas de trobar-s'hi.