Detenen a Maçanet el fill de la dona morta a Sils

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia a Maçanet de la Selva el fill de la dona que va aparèixer morta embolcallada en plàstics en una casa de Sils, de la urbanització Vallcanera.



L'home comptava amb una ordre de recerca i captura.



L'han detingut aquest migdia pels volts de les dues a l'avinguda Torderola, a tocar d'una rotonda del polígon de Puigtió de Maçanet de la Selva.



La policia tenia indicis que l'home podia voltar per Maçanet i l'han arrestat anant a peu pel poble, situat a molt poca distància de Sils.



L'arrestat té 43 anys i estava buscat pel presumpte homicidi de la seva mare.



L'autòpsia realitzada a les restes òssies de la difunta no va mostrar la causa de la mort i se li hauran de practicar més proves.



En el dispostiu muntat pels Mossos hi han participat agents de la Divisió d'Investigació Criminal que investiga el cas, que està sota secret de sumari.



Durant el matí també s'han pogut veure policies de la Guàrdia Municipal a la zona, que regulaven el trànsit.



Ara els Mossos d'Esquadra s'han emportat l'arrestat a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on se li prendrà declaració i hauran d'aclarir quina relació té amb la mort de la seva mare.



Una de le sospistes dels investigadors és que no hagués dit res de la mort de la mare per seguir cobrant la seva paga de viudetat i per això, estan analitzant els comptes corrents.



Els Mossos acaben d'informar via Twitter que la detenció s'ha fet efectiva





Detingut a Maçanet de la Selva un home relacionat amb la mort de la seva mare https://t.co/2xxT5VIC5a — Mossos (@mossos) 3 de setembre de 2018