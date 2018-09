Blanes tallarà el trànsit a la carretera de Tordera per les obres de Ca la Guidó

L'Ajuntament de Blanes tallarà, en els pròxims dies, el carril de baixada d'un tram de la carretera a Tordera, a causa dels treballs relacionats amb la futura construcció de la rotonda de Ca la Guidó. El tall abastarà des del Carrer de les Agudes –a la part de dalt- fins la Rotonda dels Focs, a la cruïlla de la GI-682 amb la GI-600. Segons va informar ahir el consistori, el tall és «necessari» per obrir la calçada de la carretera per a la conducció de les canonades de la infraestructura que s'hi ha de fer. En el futur, el tram de l'actual carretera GI-600 entre Mas Cremat i la Rotonda dels Focs passarà a ser un carrer urbà. L'objectiu final és construir una rotonda a la cruïlla de la carretera de Blanes a Tordera amb el carrer Ca la Guidó per evitar cues per entrar o sortir del barri amb vehicles privats. La girola substituirà la illeta triangular que hi ha actualment en aquest mateix indret.

De moment, ahir es va iniciar la instal·lació de les tanques d'obres i es va fer l'acta de comprovació de replanteig del projecte de millora i ampliació de la xarxa pluvial de Ca la Guidó-Mas Carolet. Aquests treballs són els que el consistori va determinar que calia fer abans d'iniciar la construcció de la infraestructura «per «evitar duplicar despeses de pavimentació i per utilitzar el finançament disponible amb la màxima eficàcia».

A l'acta de replanteig hi van assistir el cap del Departament d'Enginyeria municipal així com el responsable de Mobilitat de la Policia Local per part de l'Ajuntament de Blanes. També hi van participar representants de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat i de l'empresa que començarà els treballs aquesta setmana. Les primeres tasques es faran a tocar de la cruïlla de la carretera d'Accés a la Costa Brava (GI-682) amb la carretera de Blanes a Tordera (GI-600), a la rotonda dels Focs. Valorat en 212.635 euros, el projecte el van redactar els serveis tècnics municipals en coordinació amb Aigües de Blanes, que s'encarregaran de la seva execució, que es calcula que s'allargarà durant un període de tres mesos aproximadament, de manera que podrà estar enllestida entre finals d'aquest 2018 i principis del 2019.