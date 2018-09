Un home queda atrapat sota el camió mentre reparava una roda a Sant Hilari Sacalm

Ensurt a Sant Hilari Salcalm. Un home ha quedat atrapat sota el camió mentre reparava una roda a la via pública.

Ha resultat ferit de poca gravetat i el SEM l'ha traslladat en helicòpter al Trueta.

El succés s'ha produït pels volts de la una del matí a la carretera d'Arbúcies, a l'entrada de Sant Hilari.

Fins al lloc s'han desplaçat els Bombers, la Policia Local de Sant Hilari, el SEM i els Mossos d'Esquadra.

En arribar s'han trobat que un home que estava reparant el camió havia acabat sota del vehicle, per la zona on hi ha el motor.

Segons fonts consultades, estaven reparant un roda punxada i havien col·locat dos puntals per aguantar la zona per elevar-la. Un d'aquests ha fallat i ha acabat cedint, fet pel qual, el xofer ha quedat ferit de la zona del tòrax després de quedar atrapat sota del vehicle.

Finalment, s'ha pogut extreure l'home que ha quedat atrapat amb l'ajuda dels Bombers i ràpidament, el SEM l'ha atès i l'ha evacuat a l'hospital Trueta de Girona.

Els Mossos d'Esquadra qualifiquen l'incident d'accident laboral, ja que els dos treballadors -un d'ells ferit- estava reparant el seu vehicle de feina.