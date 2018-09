El servei de salvament de Blanes ha atès 223 picades de medusa aquest estiu

El Servei de Vigilància, Salvament i Socorrisme a les platges de Blanes va realitzar un total de 1.046 assistències del 8 de juny a l'11 de setembre, de les quals 223 van ser per picades de meduses. Segons va informar ahir el consistori, al llarg de l'estiu hi van haver 22 efectius patrullant a peu per les platges del municipi, vigilant des de les torres i cadires alçades, i atenent el tres llocs de Socors: cala Bona, la platja del Centre i la platja de s'Abanell. Del total d'assistències, 223 van estar relacionades amb la presència de meduses, 122 provocades per garotes i 562 per altres serveis. Respecte a la cadira amfíbia, que permet a les persones amb mobilitat reduïda poder banyar-se en mar obert, es van fer 118 serveis, dels quals 112 van ser amb assistència.

Al llarg de l'estiu només 21 persones van haver de ser traslladades a centres hospitalaris. En aquest sentit, el consistori va recalcar que aquest va ser 11è any consecutiu que gestionava directament el servei, període durant el qual «no s'ha hagut de lamentar cap víctima mortal».