Hotel Cochambre i Boikot actuaran a la Festa Major d'Aiguaviva

El municipi d'Aiguaviva celebra aquest cap de setmana la seva Festa Major amb els concerts d'Hotel Cochambre i Boikot. El programa, a més, compta amb una vintena d'activitats per a tots els gustos i edats. La celebració començarà avui amb el pregó a càrrec de Jordi Rios des de la plaça U d'Octubre i continuarà amb el correfoc dels Diables d'en Pere Botero fins a la pista on es farà una copa de cava per celebrar el començament de la Festa Major.

L'autèntica disbauxa es concentrarà a les nits d'avui i demà amb els concerts de l'envelat. Els primers a pujar a l'escenari seran els integrants de Boikot. El grup madrileny omplirà Aiguaviva amb el seu punk, ska, metal i rock. La nit de dissabte estarà encapçalada per les versions d'Hotel Cochambre.

La Festa Major d'Aiguaviva compta també amb activitats infantils -com l'espectacle de Jordi Ibars (dissabte a les 17 h)-; l'ofici solemne (diumenge, a les 12 h) i sardanes amb la Cobla Orquestra Costa Brava (diumenge, a les 17 h), entre d'altres.