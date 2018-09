Tornen a despenjar la pancarta a favor dels presos de l'Ajuntament de Blanes i l'estelada de Sa Palomera

Un grup d'encaputxats ha despenjat la matinada d'aquest dissabte la pancarta a favor dels "presos polítics" i l'estelada que onejava a la roca de Sa Palomera de Blanes. És la segona vegada en tres dies que es produeixen actes d'aquest tipus. Per això, la Policia Local ja està investigant els fets i intenta identificar-ne els responsables a través de les càmeres de seguretat que hi ha pels voltants del consistori. A més, també s'ha parlat amb veïns que han pogut confirmar que l'acció s'ha produït a quarts de cinc de la matinada, i que l'han perpetrat quatre persones, dues noies i dos nois. L'Ajuntament va tornar a restaurar la pancarta aquest divendres després que la matinada anterior la retiressin.

Un acte que, segons explica el consistori, se'l va atribuir un membre del grup anomenat 'Resistència Alta Tabàrnia', a través d'una trucada. Ara la policia segueix el fil per intentar identificar i localitzar els responsables. L'Ajuntament no descarta prendre accions contra aquestes persones i no ha aclarit si tornarà a col·locar de nou la pancarta, i si es prendran mesures de precaució per evitar que la tornin a despenjar.