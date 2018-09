Detenen un home a Caldes per retenir la seva exparella a la força dins un cotxe

La policia local de Caldes de Malavella va detenir, el passat 15 de setembre, un home per un delicte de violència de gènere. Concretament, per retenir a la força a dins un cotxe la seva exparella.

Segons va relatar aquest cos policial a Diari de Girona, els fets van tenir lloc dissabte passat, a les dues del migdia, quan la dona sortia de la seva feina a la localitat de Caldes de Malavella. A fora, l'esperava la seva exparella dins un turisme al qual la va obligar a entrar.

Una vegada a l'interior, el detingut i la víctima, que feia poc que havien acabat una relació sentimental, haurien discutit i quan la dona hauria volgut sortir del cotxe, la seva exparella l'hauria retingut agafant-la pel braç i obligant-la a quedar-se dins el cotxe en contra de la seva voluntat. A més, també li hauria sostret tota la documentació.

En aquest moment, i segons la policia caldenca, la dona va trucar a una amiga per demanar-li ajuda i aquesta hauria acudit ràpidament fins al lloc dels fets, on va aconseguir treure la dona del vehicle. Totes dues es van dirigir a la comissaria de la policia local, on la víctima, que estava molt «alterada i atemorida», va denunciar que la seva exparella l'estava assetjant i coaccionant.

Després de facilitar una descripció de l'home i del turisme, la policia va iniciar una recerca per la localitat selvatana i va aconseguir interceptar el vehicle. Es va procedir llavors a la detenció del presumpte assetjador, qui hauria confessat els fets.

Tant la víctima com el detingut -que té antecedents policials- són veïns del Baix Empordà.