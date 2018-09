La Policia Local de Tossa es planta i deixa de fer hores extra per les males condicions laborals

La Policia Local de Tossa de Mar s'ha plantat i des del mes d'agost ja no fa hores extra per protestar contra les condicions laborals. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) creu que falten funcionaris de carrera, ja que un 40% de la plantilla són interins. Segons el sindicat, això comporta que en molts dels torns de tarda i de nit no hi ha ningú armat a les dependències policials i queden desprotegides.

El CSIF ha recordat que la "manca de planificació" dels governs locals ha portat que qualsevol incidència fora del servei s'hagin de cobrir amb hores extra del cos. A més, també han afirmat que la plantilla ja treballa més hores de les habituals (40 hores en comptes de 37,5) per poder "cobrar un sou mitjà digne" ja que el sindicat ha apuntat que el sou del cos és més baix que en d'altres localitats.

A tota aquesta sobrecàrrega cal afegir-hi que els agents han d'assumir "un 97%" dels serveis que correspondrien als Mossos d'Esquadra. El sindicat ha apuntat que la manca d'efectius del cos autonòmic i el fet de no tenir una comissaria a Tossa comporta que no puguin assumir pràcticament cap dels serveis que els pertoquen.

A més, la plantilla també ha aprofitat per reivindicar poder fer vacances a l'estiu, una mesura presa pel govern local ara fa set anys. També han retret que fa set anys que se'ls va treure les pagues de productivitat. El sindicat es mostra contrari que aquesta situació no s'apliqui també al Cap de Policia que si que gaudeix de les vacances estivals.

De moment, el sindicat ja ha aconseguit una primera reunió amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Tossa de Mar.