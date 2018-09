Tossa vol crear una àrea de servei i d'estacionament d'autocaravanes

L´espai on es farà l´estacionament.

L´espai on es farà l´estacionament. aj. de Tossa

L'Ajuntament de Tossa ha iniciat els tràmits per crear el servei municipal d'estacionament d'autocaravanes. Es tracta d'un tràmit previ a la licitació i les empreses interessades hauran de transformar un terreny de 1.850 metres quadrats situat a l'avinguda Catalunya, al costat del parc dels bombers, en el nou aparcament d'autocaravanes de Tossa.

Segons va informar el consistori, es tracta d'un espai pensat per a 26 autocaravanes, el qual disposarà de serveis sanitaris, electricitat, aigua potable i evacuació de les aigües residuals. Aquest servei es prestarà durant tot l'any, amb una estada d'un màxim de 48 hores.

A part d'una instal·lació de subministrament d'aigua i electricitat, hi haurà un espai on dipositar les deixalles i està previst instal·lar barreres d'accés i control vigilat. Aquest servei es completarà amb informació turística de la vila i també s'instal·laran lavabos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

«No es construirà una zona d'acampada ni un càmping encobert, sinó una zona de pas que possibiliti poder visitar la població en un màxim de 48 hores», va valorar l'alcaldessa, Gisela Saladich. La intenció de l'Ajuntament és que l'espai estigui operatiu el primer trimestre de 2019.