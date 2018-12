Recullen firmes per acabar amb el «vandalisme» a la sortida de les discoteques a Blanes

Un grup de veïns del barri dels Pins de Blanes ha iniciat una recollida de signatures per tal de demanar a l'Ajuntament que posi més vigilància policial al voltant de les discoteques Arena i Las Vegas i acabar així amb «el vandalisme». La campanya es desenvolupa a través de la pàgina web Change.org, on els impulsors denuncien que estan «farts de trobar retrovisors i vidres trencats en els cotxes o contenidors bolcats» al barri cada cap de setmana i les vigílies de festius.

A l'escrit, els impulsors de la campanya asseguren que aquests actes vandàlics es produeixen quan els joves «surten» dels locals d'oci nocturn per dirigir-se a l'estació de tren «destrossant tot el que troben al seu pas». «Aquest és un problema que ja fa anys que dura i que després de moltes queixes encara no s'ha solucionat», exposen en el document de presentació de la campanya, en el qual també critiquen el «poc interès de l'Ajuntament per solucionar el problema». De moment, ja han recollit 335 signatures de les 500 que esperen assolir.

En aquest sentit, altres veïns de la zona també han criticat, a través de les xarxes socials, la «ineficàcia» de les mesures preses pel consistori de fer tancar l'Arena i Las Vegas dues hores abans, és a dir, a les quatre de la matinada en lloc de les sis. Els residents recorden que la majoria dels joves han d'esperar el primer tren, que surt a quarts de set del matí, de manera que s'estan al carrer durant dues hores «bevent», «cridant» o «destrossant-ho tot». Per això, com a solucions, suggereixen habilitar un tren que surti més aviat o traslladar els locals als afores de la localitat.