Multen un activista amb la llei mordassa per aturar un desnonament a Blanes

La PAHC de Blanes (Selva) denuncia que han multat un activista amb la llei mordassa per aturar un desnonament al municipi. La plataforma diu que li han arribat dues multes per valor de més de 1.300 euros i han obert un compte per ajudar-lo a pagar-les. L'entitat afirma que l'actuació va passar el 17 de febrer de 2016 quan un grup d'una setantena de persones es van concentrar a les portes de la casa d'una família amb dos menors per evitar que els desnonessin.

Des de les PAHC asseguren que va ser una manifestació pacífica i que més d'un any després li han notificat les sancions. Segons diuen, els Mossos li atribueixen una infracció tipificada en aquesta llei per "obstrucció de l'autoritat" i per "negar-se a identificar-se".

La plataforma considera que es tracta d'un "atac" contra els Drets Humans i asseguren que com a societat tenen dret a defensar-se de la "brutalitat dels desnonaments sense alternativa". Sobretot, afegeixen, tenint en compte que "la Llei 24/2015 del Parlament de Catalunya obligava aleshores a les Administracions Públiques (Estat, Generalitat i Ajuntament) a haver de posar a disposició de la família afectada una alternativa".

L'entitat denuncia que la Generalitat utilitza la llei mordassa "·implantada pel PP" per "reprimir l'activisme social" contra els desnonaments.