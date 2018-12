Anglès crea un web perquè els veïns puguin senyalitzar on hi ha nius de vespa asiàtica

Els veïns d'Anglès ja poden informar de la localització d'un niu de vespa asiàtica a l'instant i en un sol clic. Només necessiten accedir a l'espai online que ha creat l'Ajuntament amb aquesta finalitat. Allà, l'usuari hi trobarà un mapa de la localitat en el qual podrà marcar el punt exacte on ha vist el niu. Pràctic i fàcil. Sense haver de trucar o fer visites a la Policia Local i al consistori.

Una vegada senyalitzat el niu, l'Ajuntament s'encarrega d'actualitzar-ne l'estat o iniciar els tràmits necessaris si cal actuar-hi. A més, també informa de l'alçada en la qual es troba o del lloc on està enganxat. «Ens trobàvem que deu persones diferents trucaven informant sobre el mateix niu», explica l'alcaldessa, Àstrid Desset, que remarca que, amb aquest sistema, els veïns podran saber si ja ha estat localitzat i en quin estat es troba.

El servei es va posar en marxa aquest dimarts passat i, de moment, ja s'han localitzat cinc nius de vespa velutina. Segons Desset, dos dels nius ja van ser eliminats l'any passat; els altres dos van ser detectats per la Policia Local la setmana passada i es troben actius i el cinquè ja està en procés de ser eliminat. «El mateix dia que vam engegar el servei, els veïns ja hi van començar a penjar localitzacions», explica la batllessa, que preveu que el nombre de punts de colors segueixi creixent en els pròxims dies. «A mesura que els arbres perdin totes les fulles, la gent anirà veient nous nius», explica Desset.

Per utilitzar aquest sistema, els usuaris s'han de registrar a Som.Anglès.Cat, una plataforma que l'equip de govern (PDeCAT-MES) va habilitar perquè els veïns poguessin comunicar incidències o consultar l'agenda, entre altres funcions. A l'apartat «Vespes», els anglesencs només han de pujar una foto i situar el niu al mapa fent un clic al lloc aproximat. «Que sapiguem som els primers a fer aquest mapa», diu Desset, que remarca que buscaven un sistema que fos «senzill i fàcil d'utilitzar».

A més, l'alcaldessa subratlla que, tot i que ells només ho han acotat a Anglès, seria molt senzill ampliar el mapa a tota la província. «D'aquesta manera, cada ajuntament podria informar i controlar els nius dels seus municipis», afegeix.