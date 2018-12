Unes obres a l'A-2 a Riudellots causen cues de vuit quilòmetres

Una actuació de manteniment a l'autovia A-2 al seu pas per Riudellots de la Selva va provocar, ahir al matí, retencions de vuit quilòmetres, fins a la localitat de Sils. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT) el motiu de les retencions va ser el tancament del carril en sentit nord (Girona) per poder desenvolupar-hi tasques de desbrossament dels vorals. Aquest tall va dificultar, des de quarts de deu del matí, el pas dels vehicles en aquesta via tan transitada que uneix Girona amb França. El carril tallat es va reobrir pels volts d'un quart de dotze del matí, després que finalitzessin els treballs.