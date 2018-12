Tossa aprova un pressupost de més de 12 milions per al 2019

L'Ajuntament de Tossa de Mar va aprovar ahir al vespre, en un ple extraordinari, el pressupost per al 2019 que ascendeix a 12.380.800 euros, respecte al 2018 que va ser d'11.250.000 euros.

En relació a inversions, l'Ajuntament hi destinarà 998.100 euros i preveu completar les actuacions que es duen a terme en el Museu Municipal, i també millorar la senyalització cultural i millorar les instal·lacions de la Casa de Cultura. També està previst el segon pagament (500.000 euros) de la compra de Can Truges com aparcament dissuasiu amb una superfície de 18.000 metres quadrats; reforçar la seguretat ciutadana amb la instal·lació de més càmeres de videovigilància i control; dotar a les brigades d'equipament per facilitar les tasques de manteniment que realitzin; instal·lar plaques fotovoltaiques o millorar el sistema informàtic municipal.

Per la part dels ingressos, l'Ajuntament va destacar que aquest any no s'han augmentat els impostos, les taxes i els preus públics, en la línia dels darrers exercicis econòmics. «Mantenim el pressupost de turisme, promoció turística i comerç per millorar la destinació», va valorar la regidora d'Hisenda i turisme, Maria Àngels Pujals qui va afegir que «incorpora tots els crèdits necessaris per atendre les obligacions legalment exigibles».